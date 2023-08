Una delle destinazioni più gettonate della stagione primavera-estate e a ben vedere, un weekend nel Garda Trentino offre tantissime opportunità per godersi questo territorio, dallo sport al relax, dalla natura ai borghi, vi do 4 suggerimenti.

Nel cuore di una grotta alla scoperta della Cascata del Varone

Il Parco Grotta Cascata del Varone è un’area naturalistica splendida, perfetta per iniziare il proprio weekend sul Lago di Garda. Potete entrare nella Grotta Inferiore e godervi lo spettacolo della cascata con i giochi di luce presenti all’interno. Oppure, potete salire e raggiungere la Grotta Superiore, per godere della cascata in tutta la sua potenza.

Un’area che si completa con un parco curatissimo ricco di specie floreali e un giardino giapponese, oltre che esserci diversi punti d’osservazione della zona circostante dall’altro.

L’ingresso costa 7€, effettivamente non è subito economico, ma è ripagato da un’esperienza unica e da una incredibile cura nei dettagli. Ricordate di portare il kway, potete acquistarlo anche in loco, ma se lo avete, è assolutamente consigliato! Munitevi anche di copri-zaino impermeabile e se avete con voi il pranzo al sacco, potete fare una pausa rilassante presso l’area pic-nic.

I colori del Lago di Tenno

Tutta l’area è ricca di laghi da scoprire, a partire dai famosi Lago di Garda (ovviamente) Lago di Ledro e il Lago di Tenno.

Mi fermo su quest’ultimo, perché è un vero spettacolo della natura. Il colore dell’acqua non sembra vero dal tanto che è intenso. Un perfetto paesaggio da fiaba lo circonda, è il luogo ideale per rilassarsi lungo il lago o per percorrere uno dei tanti sentieri che si diramano da lì.

Imperdibile è il percorso di circa mezzora che dal Lago di Tenno vi porterà al borgo medievale di Canale di Tenno. Uno tra i borghi più belli d’Italia, con tanto di locande nella pietra e vicoli misteriosi. Un luogo da sogno, perfetto per chi cerca un giro rilassante e soprattutto per chi è curioso di provare i prodotti tipici del territorio, qui infatti si può assaggiare la famosa carne salada!

Riva del Garda, relax e musei

Ci spostiamo finalmente sul Diamante del Garda, il luogo ideale da usare come base per il proprio weekend nel Garda Trentino.

Per gli amanti del musei, la prima cosa da fare è acquistare il Museum Pass, la card che permette di entrare in una buona parte dei musei di questo territorio fino a Trento e Rovereto, un’occasione splendida per conoscere l’arte e la storia di queste zone.

Potete acquistare e usare la card dentro al MAG o sull’ascensore panoramico che porta al Bastione Veneziano.

Il piccolo borgo di Riva è perfetto per una passeggiata, da qui partono anche diverse escursioni sul Lago di Garda che conducono agli altri borghi più famosi.

Se amate la spiaggia, potete rilassarvi presso le spiagge di Riva del Garda e godervi il lago da lì.

Il sentiero del Ponale

L’attività perfetta per chi vuole fare sport e godersi delle viste mozzafiato sul Lago di Garda.

Il Sentiero del Ponale parte da Riva del Garda e arriva fino alla Val di Ledro, in un percorso adatto a tutti e percorribile a bici o a piedi.

Da un lato la roccia e dall’altro i panorami sul lago, con un percorso del genere non si sente per nulla la fatica.

Se non avete la vostra bici, potete trovare numerosi noleggi nel centro storico di Riva del Garda. Sul sito di trentino.com trovate tutte le indicazioni per approcciarvi al percorso, compresa la traccia gpx.

Il Lago di Garda ha davvero tanto da offrire e spero di avervi incuriosito con queste idee per un perfetto weekend nel Garda Trentino.

Buona visita!