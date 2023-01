Baciarsi sotto al vischio, mangiare 12 chicchi d’uva o ancora saltare 7 onde nell’oceano: usanze e tradizioni dal mondo per festeggiare Capodanno e assicurarsi un nuovo anno pieno di fortuna.

Usanze e tradizioni a Capodanno in Brasile

In Brasile il 31 dicembre le spiagge del litorale sono invase di persone che aspettano in trepidante attesa lo scoccare della mezzanotte. Occhi al cielo, per ammirare gli spettacoli pirotecnici che da Rio a Salvador illuminano di colore le città, e piedi nell’oceano. I piedi in acqua sono obbligatori, e lo sguardo rivolto verso il mare, perché la tradizione vuole che appena arrivato il nuovo anno si debbano saltare 7 onde esprimendo 7 desideri. Questa usanza ha origine dalla tradizione africana, importata nel continente latino-americano durante il periodo delle conquiste. Saltare sette volte nel mare è un omaggio alla Regina dell’acqua e del mare: l’orixà Iemanjá, e il numero “7” è legato ad un’importante simbologia dell’umbanda, religione afro-brasiliana. Questa usanza richiama fortuna per il nuovo anno e allontana i momenti difficili dell’anno appena trascorso.

Altrettanto importante, in Brasile, in questa magica notte, è il “dress code”: bisogna essere vestiti rigorosamente di bianco indossando lingerie colorata, scelgono di indossare colori che simboleggiano ciascuno un desiderio che si auspica venga esaudito nell’anno che verrà: il giallo simboleggia i soldi e la prosperità, l’arancione il successo, il rosso rappresenta la passione e la forza, il verde speranza, salute ed equilibrio, infine il blu è simbolo di armonia e tranquillità.

Si dice anche che per gli appassionati di viaggio, desiderosi di vivere un anno pieno di avventure, è d’obbligo mettere un abito bianco dentro la valigia, indossarlo il mattino successivo al Capodanno, e visitare un’ attrazione turistica. Proviamo?

Usanze e tradizioni a Capodanno in Danimarca

In Danimarca invece, nonostante l’apparente compostezza della cultura del nord d’Europa, esistente una tradizione molto scaramantica. Allo scoccare della mezzanotte, l’usanza vuole che ogni commensale salga sulla sedia e salti giù, in questo modo esce dal vecchio anno ed entra in quello nuovo. A questo punto, per scacciare gli spiriti malvagi, piatti e bicchieri dovranno essere lanciati contro la porta di casa propria o quella di amici e parenti.

Usanze e tradizioni a Capodanno in Spagna

Tra le usanze e le tradizioni di Capodanno, le più note e diffuse sono sicuramente quelle a tavola: lenticchie, melograno… e uva. Sì, perché in Spagna, durante la nochevieja, per assicurarsi prosperità e fortuna nel nuovo anno, è tradizione mangiare 12 chicchi d’uva allo scoccare della mezzanotte, uno per ogni mese dell’anno che verrà.

Usanze e tradizioni a Capodanno in Estonia

Infine, un’altra usanza molto curiosa, da vivere seduti a tavola, fa parte delle tradizioni estoni: qui, il primo giorno dell’anno, si devono consumare almeno 7 pasti (oppure 9 o 12, tutti numeri fortunati), in questo modo il nuovo anno sarà ricco di abbondanza e prosperità. Salsicce e crauti, patate arrosto, dolci di marzapane e pan di zenzero daranno l’energia necessaria per affrontare con forza i dodici mesi che verranno. È importante però, ad ogni pasto, lasciare qualche avanzo per gli spiriti degli antenati che verranno a fare visita alle famiglie.

Conoscete altre usanze e tradizioni dal mondo per festeggiare capodanno e assicurarsi un 2024 pieno di fortuna e serenità