Eccoci arrivati all’ultimo articolo inerente al mio viaggio nell’entroterra ligure!

Durante il trekking di due giorni ho deciso di allungare la prima tappa per vivere una notte indimenticabile. Nei pressi del Passo San Giacomo infatti si trova il Wild Camping, un posto unico e davvero selvaggio. Si trova proprio alle pendici del Monte Evigno a circa 700 metri di quota ed è gestito da Gerry, Francesca e i loro amici, esperti motociclisti enduro che prestano la loro grande esperienza per accompagnare gli ospiti nelle escursioni in bici o a piedi. Non aspettatevi di passare la notte in una normale camera o bungalow: al Wild Camping dormirete sotto le stelle o nelle tende degli indiani! Proprio così: potrete scegliere di passare la notte in un’enorme bolla trasparente e panoramica sotto la volta celeste – la bubble room – oppure nelle caratteristiche teepee.

Oltre a questo, Gerry e Francesca organizzano diverse esperienze outdoor che possono essere consultate nel loro sito ufficiale.

Il territorio ligure della Valle Impero riserva però un’altra sorpresa che potrebbe rivelarsi un’esperienza davvero allettante e unica, come lo è stato per me. Durante il trekking, infatti, al posto di raggiungere l’abitato di Cervo mi sono diretta a Ponti di Pornassio presso il Parco dell’Ombrellone. Prima di raggiungerlo consiglio una breve visita alla medievale Pieve di Teco, una vera scoperta. Il Parco dell’Ombrellone è sede dell’associazione Movimento e Natura attraverso la quale è possibile fare un’esperienza di Canyoning all’ultimo grido nelle acque del Rio Santa Lucia. Dal loro sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni. Tramite il van dell’associazione c’è una “servizio navetta” che conduce direttamente all’inizio del torrente. Qui potrete trovare tutta l’attrezzatura occorrente – scarpe, muta e imbrago compresi – e con l’affiancamento di guide esperte potrete avventurarvi tra le cateratte e le pozze del torrente. Per i neofiti l’avventura dura circa due ore, mentre per gli sportivi più esperti ha una durata di quattro ore. Al termine sarete nuovamente al punto base di partenza e nelle vicinanze è presente un bar ristorante.

Sia il Wild Camping sia Movimento e Natura sono a conduzione familiare, sono associati di 360liguria e si impegnano quotidianamente nella valorizzazione del territorio locale e del suo turismo, lento e consapevole.