Come in tutti i cammini è possibile fare varianti, in base alle preferenze e al livello di allenamento. In questo caso ho deciso di allungare la prima tappa del trekking per raggiungere uno dei luoghi più curiosi e innovativi che conosco. Non potevo non trascorrere una notte al Wild Camping presso il Passo San Giacomo (FB: wildcamping2019), proprio sotto al Pizzo d’Evigno. Se anche voi volete compiere questa deviazione consiglio di organizzarvi bene e in anticipo perché metterla in pratica significa allungare la prima tappa di ben due ore di cammino. Una fatica che è sicuramente ripagata dalla strepitosa esperienza vissuta; in ogni caso, fate sempre attenzione a non superare i vostri limiti. Questo è un breve trekking di due giorni che ha tutti i comfort necessari di cui ogni viandante può avere bisogno. Una comodità che intendo sottolineare è la vicinanza del tracciato alle strade carrozzabili, che rende tutto più facile perché è possibile mettersi d’accordo con i gestori per farsi venire a prendere o per scegliere punti di partenza diversi in base a preferenze/esigenze. Bisogna però prestare particolare attenzione a due aspetti:

1. lungo il trekking i punti d’acqua scarseggiano. Nella prima tappa c’è una fontanella a San Bernardo di Conio, nella seconda ce n’è solo una al Wild Camping, quindi partite ben attrezzati e riforniti;