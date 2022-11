La Slovenia sta accendendo le luminarie di Natale e nell’aria c’è già profumo di neve. Sta arrivando il momento in cui stapperemo lo champagne e brinderemo al nuovo anno. Ma noi lo spumante quest’anno lo abbiamo aperto prima perché il National Geographic ha inserito la Slovenia tra le 25 migliori destinazioni al mondo !

Anche quest’anno a dicembre la Slovenia vi offre tutto il necessario per creare un’atmosfera festosa, ma più nello spirito della sostenibilità. Certo, guardiamo al cielo per i primi fiocchi di neve, ma allo stesso tempo stiamo già pensando di goderci le gioie dell’inverno sulla neve. Le cucine profumeranno presto di golosità festive: che sia forse questa l’occasione per provare qualche ricetta dei piatti tradizionali sloveni ? E se prima di una cena di gala voleste brillare, potete trovare la soluzione giusta nei centri estetici termali dove vi porteranno a risplendere nella vostra pelle. Mentre preparate la vostra lista per il 2023, non dimenticatevi della Slovenia, il Paese delle esperienze a cinque stelle, inclusa un’avventura di spionaggio nelle stanze segrete dell’Hotel Jama, quest’anno vincitrice del premio Sejalec.