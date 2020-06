Ripartire più flexi che mai

B&B Hotels, la catena di smart hotel con più di 500 strutture in 12 paesi nel mondo e 41 in Italia, è pronta a ripartire più flexi che mai per venire incontro alle esigenze del momento.

Oggi su www.hotelbb.com potete prenotare al miglior prezzo senza temere eventuali ripensamenti, grazie alla speciale promozione #StayFlexi che vi permette di organizzare in tranquillità i prossimi viaggi o un semplice weekend di svago dopo tanto tempo passato in casa.

Se prenotate direttamente sul loro sito, potete infatti cancellare la vostra prenotazione in qualsiasi momento

e ricevere un voucher del valore corrispondente con validità 12 mesi, da utilizzare nella stessa struttura con eventuale adeguamento tariffario su una nuova data.

“B&B Hotels Italia si pone anche in questa circostanza a totale disposizione della propria clientela, al fine di rendere il soggiorno dei propri ospiti nelle 41 strutture B&B Hotels Italia un’esperienza positiva e sicura, grazie alla forte attenzione che stiamo ponendo e agli elevati livelli di igiene delle strutture, certificati da BCO Consulting e RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione).

Sono fiducioso che grazie a questo forte senso di responsabilità e partecipazione che ci contraddistingue affronteremo il futuro con positività e ottimismo”

spiega Valerio Duchini, Presidente e AD B&B Hotels Italia.

Destinazioni, design, prezzo:

questa la filosofia di B&B Hotels che unisce il calore e l’attenzione di una gestione di tipo familiare all’offerta tipica di una grande catena d’alberghi.

Un’ospitalità di qualità a prezzi contenuti e competitivi, senza fronzoli ma con una forte attenzione ai servizi.

B&B Hotels si posiziona nel mercato dell’accoglienza turistica in modo innovativo e punta su uno stile internazionale, ma di impronta europea, con la tradizionale accoglienza Made in Italy.

I servizi che si trovano in ogni albergo sono molteplici e variegati:

Wi-Fi in fibra fino a 200 Mega gratuito in tutte le aree comuni e nelle camere, ricca colazione a buffet con prodotti dolci e salati, area relax e coworking con postazioni internet, un ricco B&B Shop con prodotti food, beauty e tech, sale riunioni per meeting, parcheggi in struttura o convenzionati nelle vicinanze.

Le camere sono caratterizzate da un design moderno e funzionale,

arricchite da ogni comfort: dal Wi-Fi illimitato alla climatizzazione autoregolabile, dalla cassaforte elettronica a un bagno spazioso con soffione XL, fino alle SMART TV da 40 pollici dotate di Sky TV, canali satellitari di sport, cinema, serie tv e in-formazione gratuiti e Chromecast integrata per un’esperienza immersiva.

Tutto per farvi sentire proprio come a casa.

Per Info e Contatti:

www.hotelbb.com