Le vie della Carinzia sono infinite e ben organizzate per gli amanti della natura e della buona cucina

Camminare e pedalare senza fretta per gustare l’atmosfera dei grandi spazi e delle tradizioni carinziane, ma anche conoscere persone deliziose e i sapori particolari di questa terra.

Tante sono le idee e diventa difficile scegliere!

A partire da un giorno in bici sulla ciclabile della Drava (Drauradweg) considerata una delle più belle d’Europa.

Si può partire da Villach e lasciare la bici dopo 35 km per tornare in treno al punto di partenza contando sul servizio noleggio “Kärnten rent e-bike” attivo in tutta la Carinzia al motto di “noleggia la tua bici e restituiscila dove vuoi”.

Per cicloturisti che amano il viaggio a tappe è possibile scoprire tutta la ciclabile della Drava con servizio di trasporto bagagli tappa per tappa; oppure fare il tour dei 10 laghi: 340 km di bellezza e l’occasione per una magnifica vacanza in bicicletta per buongustai e amanti della natura.

I biker invece hanno a disposizione 3000 chilometri di percorsi.

Da quest’anno è disponibile la nuova offerta “Flow Trails Kärnten”: una bikecard che garantisce una perfetta vacanza in mountain bike, dal viaggio d’arrivo con mobilità ecosostenibile al servizio trasporto bagagli, dall’alloggio al servizio navetta.

Il nuovo Nockberge Trail è il sogno di tutti i camminatori: è il primo itinerario austriaco prenotabile on-line per tutto l’anno.

In estate si può scoprire come percorso escursionistico.

In inverno si trasforma in un favoloso itinerario sci alpinistico di più giorni (cinque tappe giornaliere in estate, quattro in inverno).

Il percorso si snoda in alta quota, sulle panoramiche creste e cime dei monti Nockberge, Parco della Biosfera.

Con le informazioni e l’assistenza del centro prenotazioni Trail Angels, gli escursionisti possono programmare e prenotare la gita individualmente e flessibilmente (alloggi selezionati, servizio taxi e trasporto bagagli, materiale informativo).

E per i buongustai ecco la Carinzia enogastronomica

sintetizzata nella nuova guida Slow Food Carinzia distribuita gratuitamente dall’Ente Turismo della Carinzia (oppure online sul sito www.slowfoodguide.kaernten.at).

