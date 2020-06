Piste ciclabili nella natura, da percorrere senza fretta

Uno dei modi migliori per scoprire l’Alto Adige è in sella a una bicicletta o a una e-bike.

Un turismo sostenibile che permette di assaporare la bellezza dei luoghi ed entrare in contatto con la natura, senza fretta.

Lo sappiamo bene anche noi altoatesini, da sempre amanti delle pedalate all’aria aperta: per questo teniamo molto alla cura delle centinaia di chilometri di piste ciclabili che percorrono la provincia in lungo e in largo e che stanno aspettando solo voi.

Pedalare fra i vigneti: la Strada del Vino

Strada del Vino 1 di 2

L’Alto Adige è una terra di contrasti, di incontri tra paesaggi alpini e mediterranei.

Oltre alle Dolomiti, infatti, il territorio è caratterizzato da dolci colline soleggiate, ricoperte di vigneti.

E lì dove il verde si apre spunta l’azzurro del lago di Caldaro.

Un paesaggio bucolico, ideale per una giornata in bicicletta all’insegna della natura, dello sport e del buon gusto.

Vi proponiamo tre itinerari distinti per godervi il meglio della Strada del Vino: quello centrale, da Caldaro ad Appiano; quello nord, da Bolzano a Nalles; e quello sud, da Cortaccia a Termeno, passando per Magrè, dove cresce la vite più antica dell’Alto Adige, piantata nel 1601.

Una sosta in una delle cantine è d’obbligo: non potete certo tornare a casa senza aver prima degustato un calice di Lagrein o di Gewürztraminer!

Per un’esperienza completa affidatevi ai tour vino&bici organizzati: nell’arco di una giornata sarete accompagnati lungo i tracciati più belli e in serata vi aspetta la visita in una cantina con tanto di degustazione.

La pista ciclabile lungo l’Adige (bici + treno)

Val Venosta 1 di 2

La pista ciclabile della Valle dell’Adige si snoda per 80 km lungo l’antica strada romana Via Claudia Augusta.

È la pista ideale per praticare cicloturismo: l’itinerario è quasi tutto pianeggiante o in discesa, è perfettamente tenuto e garantisce un ottimo fondo sia su asfalto sia su terra battuta.

Le biciclette possono anche essere noleggiate presso le stazioni o nei centri specializzati.

La ferrovia della Val Venosta è un ottimo mezzo per accorciare il tragitto o ritornare velocemente al punto di partenza. (www.vinschgau.net)

Pista ciclabile Val Pusteria: San Candido – Brunico

Val Pusteria 1 di 2

La pista ciclabile Val Pusteria inizia a San Candido (1.175 m.) e arriva a Brunico (800 m.), sia su strada asfaltata sia su strada massicciata ben preparata.

L’escursione è molto varia, attraversa verdi prati e fitti boschi, permettendo di godere al massimo delle meraviglie della Val Pusteria.

Nonostante il dislivello di 400 m., questo tour in bicicletta presenta parecchie salite ed è piuttosto impegnativo: le famiglie con bambini hanno sempre la possibilità di ritornare in treno da qualsiasi paese intermedio.

Ricordatevi solo che i posti per le biciclette sul treno sono limitati. (www.innichen.it)

