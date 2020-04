Pronti a ripartire con gli spettacolari treni della Alpi! Non vedono l’ora di potervi riabbracciare a bordo…

di Enrico Bernasconi

Il periodo che tutti noi stiamo passando è durissimo, difficilissimo e soprattutto tristissimo.

Ogni giorno notizie drammatiche, e il nostro pensiero va innanzitutto alle migliaia di persone che a causa di questo nemico invisibile ci hanno purtroppo lasciato, come pure ai loro famigliari.

Siamo tutti consapevoli che ci aspettano ancora giorni pieni di difficoltà, giorni che saranno talvolta difficili da gestire.

Siamo tutti consapevoli che servirà una grande forza di volontà, servirà una grande energia, servirà molta positività per uscirne tutti insieme vittoriosi, per ritornare a quella che in questo periodo viene più volte definita “la nostra vita normale“.

Un segnale di positività è sicuramente anche quello di cercare, nonostante tutto, di guardare avanti, di vedere la luce in fondo al tunnel e di preventivare e in seguito pianificare quella che sarà la nostra ripresa.

Una ripresa che presumibilmente avverrà per gradi e non in un solo botto, come è giusto e pure auspicabile che sia, nell’interesse della salute di tutti noi.

E noi, che rappresentiamo i due gioielli tanto amati dalla clientela italiana quali lo sono il Trenino Rosso e il Bernina Express, stiamo iniziando a guardare avanti.

Stiamo iniziando a sognare per e con voi.

Stiamo iniziando a ripianificare la circolazione di tutti i nostri treni, stiamo iniziando a ricollaborare con i nostri Tour Operatori ufficiali (Il Girasole Viaggi di Milano e Adrastea Viaggi di Tirano) per riproporre, in tempi brevi, nuovi e accattivanti programmi di viaggio a bordo dei nostri Trenini.

E quando tutto riprenderà, noi saremo prontissimi per coccolarvi, per riproporvi l’emozione di un viaggio unico e indimenticabile attraverso un paesaggio alpino pittoresco e fiabesco.

Arrivederci, a presto!!!

Viva l’Italia, viva la Svizzera, viva la Ferrovia retica: insieme ce la faremo, e sarà ancora più bello di prima!

Per info e contatti:

Ferrovia retica – Rhätische Bahn AG

Bahnhostrasse 25, Chur

Tel. +41.812886565

www.rhb.ch