Polpenazze del Garda (BS) – 21° BioFesta in Castello, dal 2 al 5 agosto 2019

Dove: Polpenazze del Garda (BS)

Dal: 02-08-2019

Al: 05-08-2019

Torna al castello di Polpenazze del Garda la BioFesta, tradizionale appuntamento estivo sul lago di Garda dedicato ai prodotti biologici della zona di Brescia e di tutta la Lombardia. Giunta alla 21° edizione, la manifestazione vuole promuovere l’autentica cultura del biologico attraverso appuntamenti enogastronomici, musicali e culturali.

Protagonista della BioFesta sarà come sempre il grande mercato dei produttori, aperto sabato 3 e domenica 4 agosto dalle 17.30 alle 24. Qui saranno presenti i prodotti agroalimentari del territorio: i vini della Valtenesi, il pregiato olio extra vergine di oliva, formaggi di capra, confetture, miele e ortofrutta. Non mancheranno le produzioni non food che hanno adottato la filosofia del biologico, come i cosmetici e l’abbigliamento. Verranno inoltre organizzati laboratori per i bambini, show cooking, incontri e degustazioni per promuovere la cultura bio e sensibilizzare i visitatori.

Lo stand gastronomico aprirà invece venerdì 2 agosto, dove tutte le sere si potranno gustare le prelibatezza della CucinaBio. Da provare il famoso BioSpiedo, preparato ogni giorno con ingredienti rigorosamente provenienti dal mondo bio.

L’evento è organizzato dall’Associazione NATURALMENTE in collaborazione con l’Associazione SCORDIUM di Polpenazze del Garda, LA BUONA TERRA – Associazione Lombarda degli agricoltori biologici e biodinamici (associa oltre 200 produttori biologici di tutta la Lombardia) e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Programma musicale