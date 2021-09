L’Italia, si sa, è bellissima e racchiude delle spettacolari città d’arte e dei resort meravigliosi dove oziare tutto il giorno. Ma se appartieni alla categoria degli sportivi, hai bisogno di altri tipi di destinazioni turistiche per soddisfare il tuo bisogno di avventura.

Ecco perché abbiamo riportato cinque idee per le tue vacanze più sportive nel paese più bello del mondo.

1 – Canyoning nel cuore verde dell’Italia

Che cos’è il canyoning? È una disciplina sportiva che unisce il trekking e la speleologia lungo il greto di spettacolari corsi d’acqua incastonati fra le rocce. Quindi, durante una tipica escursione si passa la giornata a guadare fiumi, ad arrampicarsi e scendere in mezzo a cascate e ad assistere a spettacoli naturali di rara bellezza.

Ci sono percorsi con diversi livelli di abilità, quindi adatti anche a chi non l’ha mai praticato. Ti proponiamo la Valnerina, in Umbria presso Spoleto, la valle attraversata dal fiume Nera, che è piena di canyon bellissimi e poco conosciuti che diventano meta ideale per molti appassionati che esplorano i suoi percorsi attrezzati – e che la sera si ristorano con l’ottima cucina locale.

2 – Visita degli stadi sportivi

Ci sono molti modi di vivere lo sport, e gli appassionati di calcio lo sanno bene. Ecco perché la visita degli stadi sportivi più famosi – come i campi di Milano, Napoli, Roma e Torino – è un’esperienza inusuale, ma suggerita a ogni appassionato di calcio: gli stadi sono normalmente aperti per le visite, dato che, come quello della Juventus, includono veri e propri musei delle squadre che vi giocano.

Una visita a queste vere e proprie cattedrali del calcio coinvolge profondamente l’animo di ogni sportivo. Si respira l’aria dei match e la tensione che rendono avvincente il mondo del calcio e delle scommesse sportive tra appassionati del gioco – e nonostante ormai sia facile e veloce piazzare le proprie puntate online, calcolando le quote live di scommesse nelle migliori agenzie di betting, andare a percepire le vibrazioni dell’ambiente rende questa esperienza ancora più bella e coinvolgente.

3 – Trekking sulle Dolomiti

Camminare in montagna su sentieri perfettamente attrezzati è un’attività rilassante, che permette di sfuggire al tran-tran di tutti i giorni e immergersi in una natura ancora incontaminata e di grande bellezza.

In Val Gardena, ci sono seggiovie che ti portano in quota, e una volta saliti, una fitta rete di sentieri che collegano i vari rifugi dove fare tappa per ristorarsi tra ottime specialità locali quali i Crafucins, ottimi ravioli ripieni di spinaci. La cittadina di Ortisei rappresenta una perfetta base di partenza per ogni tipo di escursione.

4 – Rafting in Calabria

A prima vista, non penseresti che la Calabria – una regione bellissima e tutto sommato poco conosciuta – offra acqua abbondante e percorsi di rafting attrezzati.

Invece, i torrenti e fiumi di questa regione così ricca offrono uno scenario ideale per praticare il rafting in acque bianche (uno dei più gettonati è il Lao), in mezzo a una natura selvaggia che stupisce per la sua bellezza, e con agenzie specializzate che organizzano tour In loco, adatti anche a famiglie e bambini (che si divertiranno un sacco).

5 – Immersioni nel parco sommerso di Baia

Praticare il diving è bello, ma farlo all’interno di un parco archeologico sommerso che racchiude un’antica città romana è davvero unico. Nel nord del golfo di Napoli c’è una riserva naturale che ospita questa vera e propria Pompei sommersa, a poca profondità, che può essere visitata dai subacquei immergendosi in apnea o con autorespiratore.

Ci sono vari diving center in loco che organizzano escursioni per visitare le rovine sommerse, quali il ninfeo costruito dall’Imperatore Claudio, la Domus a Protiro e le Terme del Lacus con gli splendidi mosaici.