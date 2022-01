La penisola Iberica è sempre un’ottima scelta come meta di viaggio proprio perché riesce a mettere insieme qualsiasi passione turistica: mare, montagna, patrimonio storico – archeologico, movida, divertimento e persino i casino. Le sale da gioco presenti nelle città sono tutte all’avanguardia, Madrid, Valencia, Barcellona, Marbella e Lloret de Mar, possiedono casino fra i più belli al mondo e in quattro mete su cinque ci si può concedere anche un bagno in mare tra una puntata e l’altra. Se attualmente è possibile giocare ai casino virtuali su siti come scommesse Italia NetBet semplicemente con un clic, visitare le sale da gioco presenti in Spagna è sicuramente un ottimo modo di unire divertimento e cultura.

Madrid: il Casino Gran Colon

A questo punto è doveroso partire dalla capitale della Spagna, Madrid è un immenso centro con il patrimonio storico – archeologico di una densità incredibile, concedersi una vacanza in questa città è consigliato in ogni periodo dell’anno e il Casino Gran Colon mette a disposizione degli ospiti tantissime opzioni di gioco con servizi esclusivi per un pernottamento unico. Sono disponibili numerose slot, roulette americana o francese, diversi tavoli per il blackjack e il poker.

Valencia: il Casino Cirsa

Eccoci nella Patria della Paella, facilmente raggiungibile in poche ore di bus o di treno dalla capitale. Il Casino Cirsa si trova in un quartiere moderno della città nei pressi del Palazzo dei Congressi, qui sarà possibile divertirsi e sfidare la sorte, nei momenti di relax è possibile fare un bagno in mare nelle spiagge della città, oppure fare un mini tour nelle Isole Baleari: Ibiza, Formentera, Maiorca, Minorca e le isole minori Dragonera, Es Vedrà, Espardell e altre.

Il Casino di Barcellona

La capitale catalana è una meta turistica fra le più ambite e il suo casino è uno dei più belli della Spagna oltre che fra i più frequentati, anche per questo è considerato uno dei migliori casino in tutta Europa ed è situato in un grattacielo imponente che si affaccia su tutta la città. Non solo sarà possibile assistere ai tornei internazionali di Poker ma anche approfittare dei servizi di altissimo livello che la struttura offre, il casino è particolarmente adatto per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del divertimento, infatti è situato nella città olimpica che ha ospitato i giochi del 1992 e ancora oggi è uno dei quartieri notturni più attivi di Barcellona.

Lloret de Mar

A pochi chilometri da Barcellona c’è Lloret de Mar, una città apprezzata per il suo mare e per la movida attiva quasi ogni mese dell’anno. Qui sarà possibile rilassarsi in spiaggia e fare una capatina al Gran Casino Costa Brava, una struttura di circa 1500 metri quadrati che si trova nella zona turistica della città. Come quello di Barcellona, il Gran Casino Costa Brava ospita tornei di poker famosi a livello mondiale.

Il Casino di Marbella

Andando verso sud si raggiunge l’Andalusia e questo casino è il più importante della Costa del Sol, quindi è possibile fare il bagno in acque limpide e rilassarsi su spiagge di grandi dimensioni. Un consiglio per chi vuole vivere una vacanza indimenticabile è quello di visitare anche le città di Siviglia, Granada, Malaga e Cordoba, facilmente raggiungibili a poche ore da Marbella.