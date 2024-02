C’è un filo rosso che lega il folklore dell’Appennino a quello delle due maggiori isole del Mediterraneo, allungandosi fino ai Balcani: è l’antichissima tradizione delle maschere con fattezze bestiali, emblematiche dell’inquieta curiosità umana nei confronti del mondo animale. Curiosità che cela il timore di scoprire affinità sorprendenti e proprio per questo va esorcizzata, trasformandola in un rito collettivo, e cosa c’è di meglio del periodo carnevalesco per mandarlo in scena?

Succede ad Isernia, che nell’ultimo weekend di febbraio si anima con il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe. Lo spettacolare raduno internazionale, nato da un’idea dell’associazione di promozione sociale Artemide, ha esordito lo scorso anno con un successo al di là di ogni aspettativa, richiamando migliaia di visitatori nel capoluogo dell’Alto Molise.

Tutte insieme appassionatamente

Questa seconda edizione della rassegna vede la partecipazione di quattro località italiane e di altrettante europee, ognuna delle quali vanta il proprio Carnevale storico. Per la Sardegna partecipano Ottana, nel Nuorese, ed Escalaplano, nel sud dell’isola, con le loro maschere dalle fattezze taurine; la Sicilia presenzia con Saponara, dove l’animale simbolo è un orso; per l’Abruzzo è il paese di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, a portare i suoi pulgenella coperti di piume. Tra pelli di pecora, corna, campanacci e altri travestimenti e strumenti, dall’estero arrivano i gruppi di Ptuj in Slovenia, di Prilep e di Begnishte in Macedonia, di Sadovik in Bulgaria. Ad essi naturalmente si affianca la ricca presenza delle maschere molisane di Castelnuovo al Volturno, Tufara, Macchiagodena e Jelsi.

Musica, cultura, sapori

Il programma del Carnevale delle Maschere Zoomorfe, la cui sfilata si svolge oggi, 24 febbraio, a partire dalle ore 16 attraverso il centro storico di Isernia con grande festa conclusiva alle 20:30, si completa con altri eventi di grande richiamo. Domenica 25 alle 11, sul palcoscenico della sala-teatro dell’Auditorium saranno rappresentate alcune pantomime tradizionali. E nel Molise, terra di sapori genuini, non può mancare la gastronomia, con un assortimento di street food da consumare cammin facendo per non perdere neanche un attimo della scatenata festa degli uomini-animali.

Info

Tel. 339 4947890

artemidemoliseaps@gmail.com

Ti potrebbe interessare: Molise – Castel del Giudice. Rinascita molisana. Itinerario in bici