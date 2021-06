Caselette, Valle di Susa

Siamo alle porte della Val di Susa. Caselette dista poche decine di chilometri dalle piste olimpiche della Via Lattea e a circa 15 da Torino. Collocata in un ambito privilegiato per gli amanti del trekking, della moutain bike e dell’arrampicata,

Caselette è un piccolo centro accogliente e grazioso.

Posta ai piedi del Musinè, Caselette è amata da numerosi escursionisti che, nel weekend, la raggiungono per essere punto di partenza per la salita al monte che la domina, non altissimo (1150 mt) ma impegnativo per il dislivello costante, amato molto dai torinesi. E non solo. I tanti sentieri, che si snodano lungo questa generosa montagna, partono da Piazza Cays, la piazza del mercato del lunedì, dove si trova un piacevolissimo bar, il Kiosko con tavolini all’aperto che propone un’ottima birra artigianale prodotta in casa ma anche una ricca selezione di vini accompagnati da sfiziosi spuntini.

Dopo una passeggiata più o meno impegnativa sul Musinè, non perdete l’occasione di fermarvi a cena all’Ostu del Musinè (tel. 011 978 8033) dove Gilberto tratta materie prime di qualità, proponendo piatti della tradizione piemontese ma rivisitati con fantasia e cura.

Fantastico il tagliere di formaggi e salumi locali accompagnati da marmellate e miele…perfetto con un buon bicchiere di vino rosso per finire in gloria la giornata!

Angela

