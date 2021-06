Strade e sentieri scrivono poesie su un territorio profumato di vino e olio extravergine, ideale per un viaggio nel segno del buon gusto.

Questo lembo di Maremma è stato luogo d’ispirazione per Giosuè Carducci, premio Nobel per la Letteratura, che ha lasciato il suo cognome a Castagneto. Ha trasformato questa terra dall’anima aspra e selvaggia in poesia, ha dipinto la Maremma come un idillio sublime pur essendo un omone irascibile, sanguigno che sapeva ridere sobbalzando sulla sedia, tuonare di rabbia e pungere con l’ironia. La poesia è immortale, gli uomini no, ma non è difficile immaginare il Poeta nella Castagneto di oggi.

Accetterebbe volentieri l’invito del sindaco per la rassegna enogastronomica Castagneto a Tavola: seduto accanto a conti e marchesi, vignaioli, cacciatori e pescatori, non perderebbe occasione di accendere gli animi mangiando la testina di cinghiale con le mani, tracannando Sassicaia come fosse vin di fiasco.

I castagnetani DOC hanno nel sangue lo stesso DNA del poeta e del maestro: pane al pane e, soprattutto, vino al vino. Non più gli ettolitri dei vecchi vignaioli ma le bottiglie e le etichette che conquistano anche i palati più esigenti. Vigneti e cantine dunque, ma anche la silenziosa e discreta presenza di antichi ulivi che da queste parti regalano un nettare extravergine e sensuale.

Il borgo di Castagneto con i suoi profili collinari, il “castello” Bolgheri e il monumentale Viale dei Cipressi, la Marina con le grandi spiagge e le pinete, Donoratico attraversata dall’Aurelia e da tante storie di viaggio, compongono il paesaggio umano di questa Toscana nobile ed extravergine.

ITINERARI

Primo itinerario: Vigneti DOC e ulivi extravergini

Piccolo viaggio a cavallo della collina di Segalari, con un occhio verso il mare e l’altro verso l’entroterra con l’opportunità di soste enogastronomiche che raccontano le eccellenze di questo territorio.

Punto di partenza e arrivo : Castagneto Carducci (cimitero vecchio).

: Castagneto Carducci (cimitero vecchio). Lunghezza : 8,7 km.

: 8,7 km. Tipo di strada : asfalto e sterrato.

: asfalto e sterrato. Dislivello: 210 metri

Secondo itinerario: in bici a Bolgheri

Pedalata tra i vigneti, uliveti e strade monumentali come la via Bolgherese e il famoso viale dei Cipressi.

Punto di partenza e arrivo : Castagneto Carducci.

: Castagneto Carducci. Lunghezza : 35 km.

: 35 km. Tipo di strada : asfalto.

: asfalto. Dislivello: 410 metri

HIGHLIGHTS

Alberi nobili

Sono circa 2.540 e si inseguono per circa 5 km “in duplice filar” lungo il viale di Bolgheri. Fu il Conte Guido Alberto della Gherardesca, illuminato agricoltore, che nel 1831 pensò delimitare lo stradone con “alberi cipressini”, vale a dire pioppi particolarmente adatti ad ambienti paludosi. A disfare i buoni propositi del conte agricoltore ci pensarono i bufali che trovavano gustosi i cipressini che, dal 1832, furono sostituiti con cipressi veri, amari e indigesti anche per i bufali, motivo di ispirazione per Giosuè Carducci.

Campo al Coccio

Valerio Cavallini, l’one man band del vino, ha destrutturato i dettami sella tradizione per integrare le buone pratiche dei nonni e leggere in chiave attuale e sostenibile la produzione del vino rispettando i tempi della terra di Campo al Coccio; nel suo piccolo racconta grandi storie e ama narrare la vita del vignaiolo.

Info: Campo al Coccio, via Bolgherese 273,

tel. 340.3306929, www.campoalcoccio.it.

Mulini di Segalari

Se si vuole toccare con mano la poesia del vino creato con arte e buon umore nella valle più intima di Castagneto non si può mancare una visita ai Mulini di Segalari, dove Marina Tinacci ha stretto un patto con madre natura e racconta con il vino un luogo vicino all’anima di Castagneto.

Info: Mulini di Segalari, loc. Felciaino 115

tel. 0565.765202, 327.9892232, www.mulinidisegalari.it

Nel segno del Muffato

Maurizio Fuselli dopo aver disossato terreni insieme a babbo Aldo, ha trasformato una terra incolta nelle Terre del Marchesato. Con la sua famiglia oltre a creare ogni giorno vini della Bolgheri DOC ha inventano un muffato a dir poco commovente, frutto di una grande passione. Un capolavoro unico in terra bolgherese.

Info: Fattoria Terre del Marchesato, loc. Sant’Uberto 164, tel. 0565.749752, www.terredelmarchesato.com.

La testina di cinghiale

La ricetta che più di ogni altra si identifica con la tradizione locale è la leggendaria testina di cinghiale, tesoro gastronomico e unicità indissolubilmente legata a Castagneto Carducci. La ricetta prevede una lavorazione lunga e complessa ancora oggi patrimonio di famiglie, cacciatori, macellai e ristoratori. La preparazione è un rito che può durare tre o quattro giorni. Da Ugo, nel cuore di Castagneto Carducci, è il luogo eletto per provare la testina, generalmente presente nel menù da ottobre ad aprile.

Info: Da Ugo, via Pari 3/a, tel. 0565.763746.

Extravergine superiore

Elaborare la tradizione, andare oltre i dogmi e prendersi la libertà di sperimentare ricercando la qualità è il percorso di due produttori che rappresentano l’eccellenza dell’olio extravergine d’oliva. Provare per credere.

Il Felciaio, loc. Campastrello 274, tel. 347.1112325, www.ilfelciaio.it.

Fonte di Foiano, loc. Crocino, tel. 0565.766043, www.fontedifoiano.it

DORMIRE

B&B Relais dei Molini, via dei Molini 22/a, tel. 0565.256451, www.relaisdeimolini.it

B&B Villa Curiel, via Gramsci 4, tel. 335.361720, www.villacuriel.it

B&B Camere di Via Montebello, via Montebello 12, tel. 328.9429193, 320.0280999, www.montebellocamere.com

Agricamping La Gallinella, via Segalari 101/B, tel. 0565.763349, 3478775646, www.gallinellafarm.com

Agriturismo Quattro Pini, loc. Campastrello 274, tel. 347.1112325, 333.2655322, www.quattropini.it

MANGIARE

Agriristoro La Cesarina, via di Segalari 179/a, tel. 346.3050544, www.lacesarina.com: cucina castagnetana, prodotti locali, semplicità e accoglienza, posizione meravigliosa.

Enoteca Castagnetana, via Marconi 18, tel. 0565.763703: ricette castagnetane, cantina con vini locali emerganti, panorama da urlo.

Ristomacelleria San Martino, via Vittorio Emanuele II 28, tel. 334.7493814: carni e salumi garantiti da Davide Fancelli, il cicciaio.

Agripub Casa dell’Orzo, via V. Emanuele, tel. 328.9510668: birre di produzione locale e i meravigliosi panini di Giulio.

INFO UTILI

Visit Castagneto: www.visitcastagneto.com

La Strada del Vino-Costa degli Etruschi, largo Nonna Lucia 5, tel. 0565.749705

DOWNLOAD GPX

DOWNLOAD GPX