Itinerari e Luoghi n. 292 – Luglio 2021

“Abbiamo dedicato la copertina di maggio a Procida, che è stata nominata lo scorso 18 gennaio dal MiBACT Capitale italiana della Cultura 2022, ma nel momento della ripartenza merita attenzione un tema che ha ispirato la candidatura di Volterra, che pur non vincendo ha evidenziato un argomento profondo, di grande attualità e anche di prospettiva: la rigenerazione umana e le nuove generazioni. Vogliamo sottolineare il valore di questa scelta in quanto maturata quando il Covid era ancora qualcosa di sconosciuto e il progetto è stato elaborato con una partecipazione “dal basso” di tutti gli abitanti. Un ruolo importante l’hanno avuto i giovani che hanno scritto i 60 progetti del dossier presentato in occasione della candidatura. Paolo Verri, direttore della candidatura volterrana, spiega che “la nostra rigenerazione umana è partita prendendo spunto dalle fragilità, un tema che con la sopravvenuta pandemia riguarda tutti: siamo partiti dall’ex ospedale psichiatrico e dal carcere per capire come rigenerare i luoghi e le pratiche attraverso la cultura e i giovani”. Le capacità dell’uomo, l’arte, la storia e la creatività sono le chiavi per leggere e alimentare i territori per un futuro che è già presente. Questo modo di pensare merita la giusta attenzione e sa- rebbe auspicabile tale progettualità per tanti altri territori, soprattutto nelle aree interne della nostra Penisola. Nel prossimo numero approfondiremo l’argomento.”