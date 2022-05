Sedersi a osservare il cielo stellato è davvero un esperienza magica ed emozionate a qualsiasi latitudine. Ogni anno, viaggiatori ed esploratori da tutto il mondo si incamminano alla ricerca di luoghi remoti e poco contaminati per osservare meglio il cielo notturno e le sue meraviglie.

Lenstore offre una guida dettagliata che analizza i luoghi migliori al mondo dove osservare le stelle, prendendo in considerazione il livello di inquinamento luminoso di ciascun luogo, e la popolarità su internet attraverso l’analisi del volume di ricerca su Google. Inoltre, la guida offre un calendario delle eclissi lunari visibili quest’anno, completa di luoghi e date. Un’occasione da sfruttare, specie nei prossimi mesi e, in particolare, la Notte di San Lorenzo: il 10 agosto, come da tradizione, è il momento migliore per vedere le stelle cadenti in tutto il loro splendore.