Più di vent’anni fa apriva il parco divertimenti LEGOLAND® in Baviera, Germania, situato in posizione strategica vicino all’autostrada e raggiungibile in un’ora di automobile sia da Monaco di Baviera che da Stoccarda. Da allora il parco per famiglie continua ad emozionare decine di migliaia di bambini.

A LEGOLAND ci sono un totale di 68 attrazioni distribuite in 11 mondi tematici che aspettano solo di essere scoperte da tutta la famiglia. E da quest’anno, oltre a momenti di avventura ed azione, al parco si vive anche un’atmosfera fatata nel nuovo, undicesimo mondo tematico LEGO® MYTHICA, popolato da magiche creature. Attraversato il tunnel roccioso decorato da simboli misteriosi che dà accesso alla nuova area, i visitatori si ritrovano in un mondo surreale e parallelo: su una superficie di 1,2 ettari è stato creato un incredibile universo di fantasia composto da 1,5 milioni di mattoncini LEGO.

Un’esperienza che incanterà tutti, dai bambini in età prescolare ai teenager!

Tuffarsi nel mondo LEGO MYTHICA

Su questa attrazione, accessibile ai passeggeri con altezza di 1,20 metri o superiore, ci si siede a coppie a destra o a sinistra delle rotaie, con le gambe a penzoloni. Le farfalle in pancia sono assicurate da curve impressionanti come la „spirale elicoidale“ o l’elemento, da affrontare a testa in giù, chiamato „cavatappi“. La sensazione di caduta libera da 13 metri di altezza, invece, la si prova con la “Fire & Ice Tower”, che i passeggeri sperimentano ruotando su stessi attorno alla torre.

Oltre al Centro di Costruzione LEGO MYTHICA CreaZone e al Parco Giochi LavaLand, ci sono 14 modellini spettacolari che completano il panorama di LEGOLAND Deutschland. E con l’App LEGOLAND Deutschland i visitatori possono addirittura animare quattro di questi mondi di fantasia: dopo essere stati scansionati, i personaggi prendono vita sullo schermo del cellulare grazie alla realtà aumentata, invitando i visitatori a fare cose divertenti o a scattare selfie unici.

Shows, Eventi e la LEGOLAND Parade

Oltre alle montagne russe e alle giostre distribuite in ulteriori dieci aree tematiche a LEGOLAND si tengono anche show ed eventi unici.

Per tutte le informazioni sugli show e gli eventi, consultare la pagina: https://www.legoland.de/it/

Ricaricare le energie in camere a tema pensate per le famiglie

Se un giorno non basta per provare tutto, l’esperienza in famiglia può essere prolungata nel vicino Villaggio Vacanze LEGOLAND. Anche qui la fantasia non ha confini: i piccoli avventurosi possono pernottare con i loro eroi NINJAGO nel nuovo quartiere NINJAGO, aperto nel 2022, dormire su un’isola di pirati come veri capitani dei bucanieri, o tuffarsi nel regno dei sogni in un magnifico castello. Qui i soggiorni a tema soddisfano davvero ogni gusto. Quattro ristoranti, due bar, innumerevoli parchi giochi, un parco avventura, il Golf dei Pirati e una pista da bowling completano l’esperienza di soggiorno, prima di tornare a divertirsi nel Parco e vivere nuove avventure.