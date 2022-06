É in edicola il numero 302 (luglio 2022) di Itinerari e Luoghi

In questo numero grandi ispirazioni per viaggi importanti. La rotta siciliana dalle Egadi a Sciacca è il racconto di come si può vivere un’esperienza di consapevolezza ambientale nella battaglia contro il marine litter. Da non perdere l’itinerario all’ombra delle Dolomiti di Brenta tra i ricordi di Antonio Fogazzaro, Alberto Moravia e i pionieri dell’alpinismo giunti d’Oltremanica per scoprire a Molveno “il lago più bello d’Italia”. Cammino di spiritualità e ricerca interiore tra santuari e piccole chiese affrescate, l’Alta Via delle Grazie è una traccia silenziosa che insegue il filo sottile dell’antica e radicata devozione popolare della Val Seriana. Sorpresa, stupore e meraviglia accompagnano i viaggiatori che andranno a scoprire l’altra Torino: una cornice verde che guarda dall’alto la città offrendo una rete chilometrica di sentieri immersi tra boschi, radure, parchi e prati. Infine due suggestioni oltreconfine: Minorca, caleidoscopio di ambienti che fa di quest’isola un vero paradiso per gli amanti dell’outdoor, e un approfondimento che indica percorsi d’arte contemporanea, storiche pasticcerie, botteghe artigiane e antichi manieri, giardini e giochi d’acqua di Salisburgo ispirati dal genio di Mozart e del poeta Trakl.

RUBRICHE CAMMINI – Strada di artisti, mercanti e pellegrini

PERCORSI – Desideri nelle scatole di latta

200 PAROLE – L’Abbazia di Monteveglio

PERCORSI – La città di Wolfi

PERCORSI – Un mondo di montagne incantate

PERCORSI – Il Gran Paradiso e il suo Re

Dalle vette al Forte di Bard

IL FUMETTO – Il Bosco Fatato di Tenerife ITINERARI Piemonte – La Collina di Torino

Trentino – Molveno

Lombardia – Alta Via delle Grazie

Sicilia – Dalle Egadi a Sciacca

Spagna Minorca

