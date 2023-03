É in edicola il numero 309 (aprile 2023) di Itinerari e Luoghi

In questo numero leviamo l’àncora, catturiamo il vento nelle nostre vele e ci avventuriamo fino in Laos: Veronica Rizzoli ci propone un itinerario in bicicletta nella Bolaven Plateau, tra piantagioni di caffè, mercati vivaci e rare specie animali, dove una natura

paradisiaca si intreccia all’accoglienza calorosa di chi abita questa terra remo- ta. Dal sud-est asiatico ci spostiamo in Portogallo, ed è Fabrizio Finetti a guidarci alla scoperta di Braga, perla barocca fiorita tutto l’anno. Immersa nel verde e a due passi dall’oceano, da qui ci spingiamo fino a Guimarães e Viana do Castelo, per conoscere la storia e la modernità di questa nazione. E proprio attorno al delicato equilibrio tra radici e vocazioni future, partire e restare, ruota il suggestivo ritratto della cittadina montana di Clusone, nelle Orobie Bergamasche, paese natale della nostra Erica Balduzzi.

Non mancano gli itinerari a piedi tra le meraviglie mai scontate della natura: la Via Spluga, l’antico sentiero tra Svizzera e Italia percorso da Marika Ciaccia, come sempre con lo zaino in spalla; il Distretto Turistico dei Laghi del Piemonte, di cui la coppia Franco Voglino e Annalisa Porporato ci svela i segreti; e ancora, la Val Pusteria, per un weekend di relax e panorami sconfinati con i preziosi consigli di Anna Luciani. Il Cammino di Fede e Solidarietà nell’Alto Mantovano è invece la meta scelta da Scilla Nascimbene: 100 km, 12 tappe e 11 comuni uniti sotto l’emblema della spiritualità e della solidarietà civile. Enrico Caracciolo ci racconta con genuino entusiasmo le meraviglie della Val di Cecina, un angolo di Toscana lontano dai flussi turistici, vero paradiso per l’outdoor.

Dulcis in fundo, a partire da questo nu- mero torneremo a inserire le cartine a corredo degli itinerari, oltre ai QR code da tenere a portata di mano. Ci scusiamo con i lettori che ne hanno sentito la mancanza.

Vi Aspettiamo in edicola dal venerdì 24 marzo 2023

Itinerari e Luoghi n. 309, aprile 2023, é in edicola al costo di € 5,00.

Abbonati a “Itinerari e Luoghi” – CLICCA QUI PER INFO