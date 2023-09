In edicola É in edicola il numero 314 (ottobre 2023) di Itinerari e Luoghi

É in edicola il numero 314 (ottobre 2023) di Itinerari e Luoghi.

In questo numero tante le ispirazioni di viaggio, in Italia e all’estero. Iniziamo con un itinerario all’insegna della lentezza: Ioannis Schinezos ci racconta con passione i paesaggi solitari della laguna di Scardovari, nel Delta del Po, dove coesistono migliaia di uccelli e ambienti diversi, in bilico tra acqua e terra. Dal Veneto andiamo verso sud, fino ad approdare in Sicilia, tra Madoie e Iblei: Scilla Nascimbene ci racconta l’anima più montana dell’isola, tra acropoli barocche, case su alture, progetti di valorizzazione del territorio e Madonne guerriere. La coppia Franco Voglino e Annalisa Porporato ci porta invece ai piedi delle Pale di San Martino, in Trentino Alto Adige, alla scoperta di un mondo dolomitico ricco di sentieri alla portata di tutti, tra suggestivi paesaggi, laghi e verdi pianori.

Voltiamo pagina e voliamo verso mondi diversi. Labirinti di fiordi, ghiacciai, distese di frutteti, renne selvatiche e strade panoramiche: le parole della nostra Scilla ci cullano ora tra le meraviglie della Norvegia, tra Bergen, Hardangerfjord e Sognefjord. Voliamo poi ancora più lontano, in Nuova Zelanda, agli antipodi della nostra penisola, seguendo l’avventura in bicicletta di Veronica Rizzoli lungo il vecchio percorso ferroviario dell’Otago Central Rail Trail, tra orizzonti sconfinati, animali leggendari e gole suggestive.

Per la rubrica “Un passo alla volta”, Matteo Ferzini ci guida lungo la Via degli Acquedotti, un suggestivo cammino tra Lucca e Pisa dove natura e opere umane si intrecciano e disegnano paesaggi inediti. Il Passo San Marco, mondo montano fatto di fortificazioni belliche, rifugi antichissimi e casari ribelli, è infine il protagonista del racconto della nostra Erica Balduzzi per la rubrica “Weekend”.

