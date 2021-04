Itinerari e Luoghi n. 289 – Aprile 2021

É in edicola il numero 289 (aprile 2021) di Itinerari e Luoghi.

Editoriale: Pronti a ripartire

È passato un lunghissimo anno da quando abbiamo provato per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale l’esperienza di non poter uscire di casa e di limitare al massimo gli spostamenti. Quali sono, a questo punto, le prospettive per noi che amiamo viaggiare? Più prima che poi torneremo a una vita normale. In questo lunghissimo anno “costruire” una rivista che racconta territori e offre spunti di viaggio non è stato facile. I collaboratori di Itinerari e luoghi sono viaggiatori, prima di essere fotografi e giornalisti. E lavorare in questa situazione è stato e continua a essere molto complicato.

In concomitanza con l’inizio della campagna vaccinazioni “a tappeto”, il turismo è tornato uno degli argomenti più discussi tra numeri, percentuali, analisi e previsioni. Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe and Middle East di Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, analizza la situazione italiana partendo dai dati raccolti dalla stessa Tiqets nel corso del 2020: “In Italia ci sarà una prevalenza di Italiani che visiteranno l’Italia. In questo ambiente di grande incertezza, ma anche di grandi e nuove opportunità, stiamo andando a creare nuovi prodotti maggiormente in linea con le mutate esigenze dei visitatori. Inoltre stiamo velocizzando il processo di collaborazione con nuove realtà – principalmente attrazioni outdoor – che puntino su un turismo maggiormente consapevole e che sappiano accogliere i propri visitatori facendoli innamorare delle proprie location senza venire meno agli standard di sicurezza fondamentali in questo periodo. Per esempio, stiamo puntando anche sui self guided tours: una modalità innovativa di vivere le città o i luoghi della cultura attraverso un’app dedicata che permetterà ai viaggiatori di muoversi come accompagnati da una guida ma in totale autonomia”. In buona sostanza quello che Itinerari e luoghi fa dalla nascita: turismo consapevole e possibilità di organizzarsi autonomamente. Accostare a una narrazione del territorio vissuta dall’autore informazioni utili e pratiche per muoversi in autonomia. Il ritorno alla normalità sarà graduale. Aree interne, piccoli borghi, esperienze outdoor ma anche, perché no, importanti città d’arte messe in ginocchio dalla pandemia dove si potrà camminare senza imbattersi in carovane di turisti e musei affollati. Nell’immediato risulterà più semplice muoversi con mezzi propri e a tal proposito vi segnaliamo un il blog di un sito che informa costantemente sui pedaggi più costosi di tutte le strade europee: www.northgatevehiclehire.co.uk/blog/most-expensive-toll-roads-in-europe.

In questo numero

troverete tutte le dritte per scoprire le meraviglie di Sermoneta e la via dei Caetani con la bellissima oasi di Ninfa nel periodo in cui la natura torna a manifestarsi con meravigliose fioriture nell’agro pontino.

Poi la rivelazione di Procida, sorella minore delle tre isole partenopee: l’anno prossimo sarà capitale italiana della Cultura, piccolo mondo che regala profonde suggestioni mediterranee e riporta alla poesia del Postino, ultimo film di Massimo Troisi.

Ancora sud con Taranto, alla scoperta della città vecchia e del suo mare, habitat ideale per delfini, grampi e capodogli.

Da non perdere per gli amanti del movimento lento un facile trek di tre giorni lungo il Sentiero delle 5 Torri nella Langa Astigiana, ingolositi dalla robiola di Roccaverano, la torta di nocciole e vini straordinari.

Oltreconfine ci aspetta invece la Slavonia in terra croata: un perfetto scenario di paesaggi rurali, parchi naturali, piccoli borghi, architetture moderne e frammenti di storia antichissima.

Buona ripartenza a tutti.

Il Direttore

Enrico Caracciolo

Itinerari e Luoghi n.289 (aprile 2021) è in edicola al costo di € 4,50 dal 28 marzo – ti aspettiamo! Qui trovi invece la versione digitale da scaricare. Buona lettura!

RUBRICHE

NOVARESE – La strada dei vini e delle colline

La strada dei vini e delle colline PERCORSI – Franciscan trail

Franciscan trail ARTE – Le cabine dell’arte

– Le cabine dell’arte FOTOGRAFIA IN VIAGGIO – Bruno Zanzottera

Bruno Zanzottera EDUCATIONAL – Colline Moreniche del Garda

Colline Moreniche del Garda GUSTO – Le golosità dell’Alto Molise sono sul web

Le golosità dell’Alto Molise sono sul web CULTURA – Fondazione Italia Patria della Bellezza

Fondazione Italia Patria della Bellezza CULTURA – Le quote rosa nella pittura

Le quote rosa nella pittura LIBRI – Novità editoriali