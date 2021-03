Itinerari e Luoghi n. 288 marzo 2021

É in edicola il numero 288 (marzo 2021) di Itinerari e Luoghi.

Editoriale – Non mi basta solo viaggiare nella testa

In questi mesi di letture ho avuto la fortuna di imbattermi in Pensieri on the road (again) di Fabrizio Resca (Este Edition, collana Faber, 104 pp), una bellissima raccolta di aforismi e citazioni sul tema del viaggiare nata “dall’idea di riunire in un solo volume le centinaia di righe sottolineate in momenti diversi, su libri di autori differenti, durante lunghe ore di viaggio, di attesa negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie, aventi per tema un solo argomento: il viaggio stesso”. Alla pagina 45 del libro l’autore, senza saperlo perché scritto anni prima della pandemia, ha messo insieme alcune citazioni che ben dipingono il sentimento attuale di chi ama viaggiare. A un tratto sopraggiunge una assoluta necessità di muoversi (David Herbert Lawrence). Non mi basta viaggiare solo nella testa, perché mi interessano le persone e le cose, i coloro e le stagioni… (Claudio Magris). Ahimé, questa vera e propria voglia di viaggiare non è altro che quel desiderio pericoloso che viene quando si pensa al mondo, e si vorrebbe aver ragione di tutto, persone, cose e avvenimenti (…) insaziabile e appassionata è questa voglia di viaggiare nella sua espressione più autentica, accompagnata dalla voglia di conoscere e di fare esperienze, ma che nessuna esperienza o conoscenza mai quieta (Hermann Hesse).

Il lavoro fatto in questi mesi da giornalisti, fotografi, redazione sarà utile a tutti voi lettori nella speranza di poter ricominciare a viaggiare serenamente. In questo numero di Itinerari e Luoghi l’attenzione è rivolta alla nostra Italia partendo da due percorsi museali molto interessanti: Divine e Avanguardie, ovvero l’evoluzione della tradizione e della cultura russa attraverso la rappresentazione dell’universo femminile in mostra al Palazzo Reale di Milano. I servizi centrali “italiani” sono inviti a scoprire tre città: torniamo a Bergamo dopo un anno e mezzo in quanto icona forte e simbolo di rinascita con riferimento alla pandemia da cui si sta cercando faticosamente di venir fuori; Ferrara, città ideale da vivere all’aria aperta scoprendo il suo fascino umanistico; e poi Caltanissetta, luogo importante per i riti della Settimana Santa. Appena fuori confine due idee per chi ama camminare immerso nella natura al cospetto di grandi montagne nella regione svizzera del Vallese a Crans-Montana, oppure nel cuore azzurro del Mediterraneo tra i mulini a vento e i forni sempre caldi di Karpathos.

Da questo mese infine inizia una rubrica dedicata a fotografi viaggiatori che si raccontano attraverso una selezione di immagini e un’intervista. L’onore della prima va a Natalino Russo, che usa la fotocamera per raccontare storie, viaggi, luci e ombre con delicatezza e geometrica essenzialità.

Buoni viaggi a tutti, ripartendo dai Pensieri on the road (again).

Il Direttore

Enrico Caracciolo

Itinerari e Luoghi n.288 (marzo 2021) è in edicola al costo di € 4,50 dal 27 febbraio

