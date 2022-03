Itinerari e Luoghi n. 299 – Aprile 2022

Ci sono tanti modi di fare turismo e di viaggiare. C’è chi distingue turisti e viaggiatori, sottintendendo una differenza di qualità nel modo di intendere una vacanza. A ben vedere poi esistono turisti che viaggiano in modo intelligente e viaggiatori che si spostano in modo superficiale. Il turismo non è solo qualcosa di superficiale ed effimero e può avere un senso di profondità, conoscenza e consapevolezza. Questo numero di Itinerari e luoghi sarà uno strumento utilissimo per chi vuole fare “vacanze romane” con chiavi di lettura particolari, scoprendo l’anima di una città alla ricerca di un equilibrio tra passato, presente e futuro. Nelle “geografie pasoliniane” Claudio Agostoni e Bruno Zanzottera ci accompagnano su tracce nomadi legate alla costante ricerca della purezza. In questo mese ricorre il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale più visionario del ‘900 che ha ricercato della purezza nelle screpolature dei quartieri popolari romani; ha guardato oltre la società dei consumi senza banalizzazioni ma con una visione profonda e lungimirante riflettendo sull’imbarbarimento della società contemporanea in conflitto con un passato di valore, emancipando questo tema dalla ridondante e vuota retorica.

Daniele Bellucci ci indica luoghi e persone del rione Regola dove la romanità si “sostanzia” purificandosi nel caos, scoprendo “quel che resta” di Roma, come dice Marco Castrichella della videoteca “Hollywood” parafrasando il film di James Ivory. Mercato, voci, grida, sguardi, nella piazza più trasversale di Roma luogo vero che nonostante le trasformazioni del tempo racconta l’essenza della romanità “sotto Giordano Bruno”.