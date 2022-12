Non lontano dal mercatino natalizio di Villach, continua la magia dell’Avvento sul lago Wörthersee: i mercatini di Klagenfurt, Pyramidenkogel e Velden, in questo periodo, si vestono dell’atmosfera magica del Natale.

Il mercatino di Natale a Klagenfurt

Il mercatino di Natale di Klagenfurt è il più grande della Carinzia. Decine di casette di legno dai bancali colmi di prodotti artigianali e di leccornie tipiche della gastronomia del territorio, animano la piazza centrale Neuer Platz, davanti al Municipio. Passeggiando tra le bancarelle provate a raggiungere il centro della piazza. Qui, un po’ nascosto, svetta Lindwurm, il drago alato, simbolo della città.

Il mercatino di Natale è aperto dal 19 novembre al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (la gastronomia fino alle 23.00). Dal 27 al 31 dicembre invece, nella stessa piazza, si svolge il Mercatino di Capodanno.

Numerosi eventi sono organizzati nei luoghi simbolo della città: il Duomo e la Landhaushof. Qui, ogni venerdì del mese, i migliori cori carinziani si esibiscono in splendidi scenari rinascimentali.

Il Mercatino di Natale è l’occasione ideale per visitare la città.

Klagenfurt vanta un impianto rinascimentale tipico italiano caratterizzato da edifici e cortili porticati, veri e propri “passaggi segreti” che collegano le vie del centro. Qua e là, bracieri col fuoco, cuscini appoggiati sui muretti e casette di legno da cui provengono profumi di vin brulé e mele invitano a fermarsi, scaldarsi un po’ per poi proseguire alla scoperta di pasticcerie, negozi e veri e propri tesori nascosti.

Da non perdere: Se siete in città non potete assolutamente perdervi due luoghi che vi lasceranno letteralmente senza parole:

la sala degli Stemmi, all’interno della Landhaus (sede del Parlamento Regionale). Le pareti della Sala sono ricoperte da 665 stemmi. A questi link 1 2 maggiori informazioni.

La Cappella di Ernst Fuchs nella chiesa parrocchiale di Sant’Egidio, un’opera d’arte contemporanea unica nel suo genere. Si tratta di Ernst Fuchs, uno dei principali esponenti del Realismo Fantastico Viennese ​. A questo link maggiori informazioni​

Info Mercatino di Natale di Klagenfurt a questo link

Il mercatino di Natale alla Pyramidenkogel sopra le nuvole

La magia dell’Avvento sul lago Wörthersee si riaccende poco distante da Klagenfurt, dove si erge, altissima, la Pyramidenkogel, la torre di legno più alta del mondo. La torre, alta circa 100 metri e posizionata a 920 metri sul livello del mare, regala uno spettacolare panorama sul lago Wörthersee.

Ai piedi della piramide si trova un delizioso mercatino “sopra le nuvole”. Avvolte nella foschia che sale dai boschi circostanti, una decina di bancarelle offrono il meglio dei prodotti artigianali della Carinzia. Ceramiche, candele, sciarpe, oggetti decorativi fatti a mano, e poi prodotti del territorio: formaggi, marmellate, sciroppi artigianali rendono questo mercatino uno dei più raccolti, intimi e autentici. Durante il giorno, piccoli cori o ensemble musicali suonano live tra le bancarelle.

Da non perdere. Salire in cima alla torre (a piedi o con il comodo ascensore) e scendere con lo scivolo più alto d’Europa. 50 metri in pochi secondi di puro divertimento (adatto a tutti)

Come arrivare: La PyramidenKogel si può raggiungere in auto, oppure col Battello del Wörthersee da Klagenfurt a Maria Wörth e usufruendo del bus navetta (ogni 14 minuti). Info Battello dell’Avvento: a questo link orari e costi

Info Mercatino di Natale a Pyramidenkogel a questo link

La magia dell’Avvento a Velden

Con una piacevole traversata in battello di circa un’ora da Maria Wörth, bevendo vin brulé alle mele e mangiando un bretzel fumante, si raggiunge comodamente Velden.

Velden in questo periodo dell’anno si trasforma nella città degli Angeli e rappresenta uno dei luoghi simbolo della magia dell’Avvento sul lago Wörthersee e in tutta la Carinzia.

Avvicinandosi con la barca all’imbrunire, il piccolo paesino affacciato sul fiume appare come una festa di colori e luci. 80.000 luci accendono piazze, parchi e palazzi, e proprio davanti al porticciolo, un’enorme corona adagiata sull’acqua scandisce il tempo dell’avvento.

Sono in programma numerosi eventi e attività pensate soprattutto per coinvolgere i bambini.

Qui potete trovare il programma.

Da non perdere: un giro sulla ruota panoramica, proprio davanti allo Schlosshotel, per godere dell’incantevole vista sulla baia e sul paese.

Info Mercatino di Natale a Velten a questo link

CONSIGLIO:

Se decidete di organizzare qualche giorni in Carinzia vi consiglio di attivare la KÄRNTEN CARD. A questo link tutte le attività/ingressi compresi nel costo della carta e gli sconti a cui potete accendere

INFO: www.carinzia.at; Per gli eventi natalizi: www.carinzia.at/mercatini

