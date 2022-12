É in edicola il numero 306 (dicembre – gennaio 2023) di Itinerari e Luoghi

In questo numero le suggestioni non mancano, a partire dai consigli di Marika Ciaccia

su come affrontare al meglio il Cammino di Oropa nelle sue due varianti. “Entroterre” di boschi e di memorie sono il filo conduttore del viaggio vissuto e proposto da Erica Balduzzi nell’Alta Marca Trevigiana sulle vie dei carbonai e dei cavatori di arenaria tra doline sotterranee ed echi ancestrali. Atmosfere natalizie invece in Alto Adige dove Anna Luciani lancia tre idee per un fine settimana tra luci, bancarelle e profumo di spezie in tre luoghi d’eccezione immersi in piccoli borghi senza tempo o nella natura.

La magia dell’inverno imbiancato esplode in Valle d’Aosta e precisamente in Val d’Ayas dove Scilla Nascimbene ci accompagna per sciare o camminare nel silenzio tra boschi e antichi rascard, ascoltare storie di sabotier, contadini e artigiani, di campani e di fiori, ma soprattutto “di chi vuole essere nuvola per respirare il cielo”. Cesenatico invece è la meta suggerita da Paolo Simoncelli durante i giorni del presepe galleggiante tra i barconi storici e le “conserve”, i bunker e il “soffione”, la casa di Marino Moretti e l’asta del pesce, il pennello di Giuseppe e i murales, i toponimi di Ferruccio e il “teatro” di Mino e “Bert”.

Il viaggio oltreconfine ci porta in Austria, a Linz, sulle placide acque del Danubio dove Alberto Campanile svela una città-ponte tra passato e futuro, tra edifici storici e costruzioni moderne, mercatini natalizi e luci laser che la sera illuminano musei avveniristici. Infine l’esperienza immersiva, accompagnata da immagini meravigliose nel ventre cavernoso della Puglia, dove Carlos Solito racconta “La profonda fantasia” con un documentario da non perdere.

Dopo un’estate torrida accogliamo con favore le temperature invernali che stimolano viaggi umanamente caldi e accoglienti fra il tramonto di quest’anno e l’alba dell’anno che verrà.

Vi Aspettiamo in edicola dal martedì 6 dicembre 2022

Itinerari e Luoghi n. 306, dicembre gennaio 2023, é in edicola al costo di € 5,00.

