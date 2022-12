Lusso, stile e stelle Michelin

La prima neve è caduta a St. Moritz e il il Badrutt’s Palace Hotel ha riaperto le sue porte per la stagione invernale. Una “destinazione nella destinazione”, la Grande Dame dell’hôtellerie in Engadina offre un mix ineguagliabile di stile, accoglienza e impeccabile servizio. Oltre alla Spa con piscina interna ed esterna a sfioro, le numerose boutique, il negozio per lo sci e la pista di pattinaggio, il Badrutt’s Palace propone ai suoi ospiti una grande varietà di bar e ristoranti. Riaprono per la stagione invernale anche IGNIV, il “nido” presso il Badrutt’s Palace di Andrea Caminada insignito di 2 stelle Michelin, e La Coupole-Matsuhisa a firma di Nobu, per gustare la migliore cucina fusion con suggestioni che vanno dal Perù al Giappone. Per chi ama fare le ore piccole, il King’s Social House del Badrutt’s Palace è il club più vecchio di tutta la Svizzera, dove cenare in stile bistrò, in un ambiente dal sofisticato design, e ballare fino a tarda notte, sulle note di DJ di fama internazionale.

Paradiso Mountain Club & Restaurant: una terrazza sul tetto del mondo

Per il secondo anno consecutivo il Badrutt’s Palace gestisce il Paradiso Mountain Club & Restaurant, lo chalet montano in alta quota con vista mozzafiato sulle montagne dell’Engadina amato dal jet-set. Qui gli ospiti trovano una meravigliosa terrazza dove pranzare, brindare, ballare e prendere il sole, sulle note della musica DJ, sentendosi in cima al mondo. Uno spazio dalle grandi vetrate arredato in stile alpino con tocchi di design e le fotografie d’autore dell’americano Tony Kelly attende chi preferisce pranzare indoor, mentre i membri del Paradiso Club hanno a disposizione la Gucci Lounge, intimo salotto dove rilassarsi e chiacchierare, tra eleganti sedute e vista sulle vette alpine. Lo chef Francesco Lunesu proporrà anche quest’inverno al Paradiso un menù dalle calde note montane, che includerà i classici al tartufo, la lobster roll, sontuose fondute e i dessert più amati, come il Kaiserschmarrn o la Palace Chocolate Cake, da abbinare alla ricca lista di vini e champagne.

Lo chalet Paradiso è raggiungibile con gli sci, a piedi, con le racchette da neve o in seggiovia, e sarà aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 17

Shopping ricercato con le sneaker Golden Goose

Conosciuta per essere la strada per lo shopping di lusso più in alta quota del mondo, la Palace Galerie in via Serlas a St. Mortiz ospita brand unici e ricercati, da Dior a Breitling, e da Eleuteri a Louis Vuitton. I clienti delle boutique sono spesso alla ricerca di pezzi unici ed esclusivi, difficili da trovare o in edizione limitata – anche per ciò che riguarda l’abbigliamento sportivo. La novità di quest’anno presso la Palace Galerie è il temporary pop-up store Golden Goose, dove i clienti possono co-creare le proprie sneaker insieme agli Sneakers Maker, gli artisti e artigiani del brand, scegliendo messaggi e disegni unici, applicando lacci, charm, cristalli Swarowski e add-on esclusivamente creati per l’occasione. Inoltre, quest’inverno a St. Moritz lo store presenta la sua nuova linea ready-to-wear sostenibile in cashmere riciclato.

Eventi scintillanti per una fantastica stagione invernale

Fiaba, magia e speranza: il tema del tradizionale party di Capodanno al Badrutt’s Palace sarà “The night of sparkling stars” – un augurio di luce per l’anno che verrà. All’interno del St. Moritz Gourmet Festival, dal 21 al 23 gennaio sarà ospite del Badrutt’s Palace la chef spagnolo-marocchina Zineb “Zizi” Hattab, stella Michelin al ristorante Kle di Zurigo, da lei aperto nel gennaio 2020, con un menù esclusivamente vegano. Domenica 22 gennaio il Paradiso Mountain Club & Restaurant ospiterà invece il Mountain Brunch, con specialità dei cinque chef ospiti Imad Alarnab, Sami Tamimi, Silvena Rowe, Tomer Tal and Zineb “Zizi” Hattab, prelibatezze locali e delizie della cucina del Paradiso. Durante il Festival, il Badrutt’s Palace ospiterà anche i Gourmet Safarie il tradizionale Kitchen Partynelle cucine dell’hotel. Alla fine del mese sul lago ghiacciato di St. Moritz si ripete, come vuole la tradizione, lo spettacolo del Polo on the Snow (27-29/01/2023), mentre in febbraio il concours d’elegance de The Ice St. Moritz vedrà sfrecciare le più belle macchine sportive e d’epoca sulla superficie del lago, per un evento che celebra velocità, eleganza e brio (24-25/02/2023). A entrambe gli eventi lo sponsor Badrutt’s Palace sarà presente con la sua tensostruttura sul ghiaccio, da dove seguire le manifestazioni, con servizio ristorante e bar.

Rinnovato impegno per la sostenibilità

Grandi e piccoli passi verso un futuro sempre più sostenibile. Il Badrutt’s Palace Hotel introduce quest’inverno le amenities del bagno in versione plastic-free: i dispenser per shampoo, e gel doccia sono ora in alluminio, mentre i contenitori dei dischetti di cotone vengono realizzati in amido di mais e i kit dentali e per la barba sono in legno. Sempre in camera e al Paradiso Mountain Club & Restaurant, le bottiglie dell’acqua personalizzate sono in vetro con acqua di fonte, mentre al concierge e nell’area wellness le bottiglie per la courtesy water vengono create in alluminio. Le nuove accortezze si inseriscono in un piano più ampio dell’hotel per il rispetto dell’ambiente, che prevede, fra le altre cose, la preferenza per i materiali locali per le nuove opere e i rifacimenti edilizi, l’utilizzo di prodotti biologici e del territorio, quando possibile, in cucina e lampade LED negli ambienti. Dal punto di vista energetico, del resto, il Badrutt’s Palace Hotel è da tempo all’avanguardia: gran parte del suo fabbisogno viene infatti coperto dall’impianto a pompe di calore con acqua del lago – una fonte pulita e sostenibile.

Il Badrutt’s Palace Hotel è aperto per la stagione invernale dal 1° dicembre 2022 al 3 aprile 2023. Quest’inverno, chi soggiorna in hotel per due notti consecutive o più può acquistare lo skipass alla tariffa speciale di 45 franchi svizzeri al giorno, valido per tutto il comprensorio di St. Moritz. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito badruttspalace.com

Badrutt’s Palace Hotel: dove le generazioni si incontrano dal 1896

Un servizio leggendario e un’atmosfera incantevole nel cuore di St Moritz, che vanta 300 giorni di sole all’anno. Un’impareggiabile e inaspettataofferta enogastronomica, joie de vivre e un senso di appartenenza unico in uno storico e iconico resort di montagna. Una celebrazione di stile, sport, esperienze culinarie e benessere nel cuore delle Alpi svizzere. In inverno qui si esplora una delle regioni sciistiche più eccitanti del mondo, a 1800 metri di altitudine. In estate gli ospiti possono vivere in mille modi le montagne baciate dal sole dell’Engadina. Il Badrutt’s Palace Hotel offre 157 camere con vista mozzafiato sul lago o sul suggestivo villaggio di St. Moritz. L’hotel conta un totale di dieci ristoranti e tre bar che includono: IGNIV di Andreas Caminada a due stelle Michelin, il giapponese-peruviano La Coupole-Matsuhisa, il raffinato Le Restaurant e il night-club King’s Social House, per serate “dine and dance”. Il Badrutt’s Palace Hotel è membro di Leading Hotels of the World, Swiss Deluxe Hotels e Swiss Historic Hotels.