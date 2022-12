Dicembre è il mese delle feste, delle cene e delle occasioni per stare insieme. Mama Shelter Roma celebra l’Avvento e le festività vestendosi di rosa, per un Pink Christmas spensierato e colorato, che tinge di buonumore i party di fine anno. Ecco tutti gli appuntamenti fino al 6 gennaio.

LA MERENDA DI NATALE

Nei bui pomeriggi di dicembre, cosa c’è di meglio che coccolarsi con una tazza di cioccolata e una fetta di torta fatta in casa? Mama Roma invita grandi e piccoli ad assaporare la sua merenda invernale, con dolci, biscotti e crostate, accompagnati da corroboranti bevande calde. Tutti i giorni di dicembre dalle 16 alle 18

I BRUNCH NATALIZI

Il ricco brunch di Mama Shelter Roma si colora di rosa e presenta il tema “Pink Christmas”, condiviso da tutti gli hotel Mama Shelter. Declinati in questa tinta non saranno solo le decorazioni, ma anche i piatti proposti al buffet. Il sabato il brunch è in versione hang-over con shottino di vodka all’arrivo per ribilanciare il livello di alcol nel corpo dopo gli stravizi del venerdì sera e area detox con centrifugati. La domenica, invece, il brunch diventa family-friendly, conintrattenimento dedicato per i bambini. Venerdì sei gennaio, per l’Epifania, si ripete il family brunch, con una sorpresa in più: al Mama Shelter Roma arriva la befana! Tutti i sabati e domenica (esclusi il 24/12 e 31/12) e il 6 gennaio, dalle 12 alle 16

CENONE DELLA VIGILIA E BRUNCH DEL 25 DICEMBRE

Una vigilia in rosa: la sera del 24 dicembre, Mama Shelter Roma proporrà un menù à la carte con proposte che spazieranno dal tempura alla pizza in rosa, agli gnocchi alle rape rosse. Anche i cocktail saranno in tinta – come il Pink Fizz, con – fra le alte cose – gin lane aromatizzato alla menta e succo di pompelmo. Il 25 dicembre, dopo aver scartato i regali, c’è il Pink Brunch natalizio: leccornie, serenità e buonumore con sottofondo musicale live swing e jazz per i grandi, mentre ad aspettare i più piccoli ci sarà proprio Babbo Natale, per momenti di gioco e stupore. Cenone della Vigilia 24.12: dalle 19 alle 22. Brunch di Natale dalle 12 alle 16

PARTY DI CAPODANNO

Sabato 31 dicembre DJ set, disco ball e naturalmente la pista da ballo saranno pronti per gli ospiti Mama che vorranno festeggiare danzando l’arrivo del nuovo anno. Il menù speciale di San Silvestro prevede assaggi sfiziosi come antipasto, prelibate specialità di pesce, buffet di dolci e formaggi. E a mezzanotte si dà il benvenuto al 2023 con bollicine, lenticchie e cotechino. Cenone e Disco Ball Party 31.12: dalle 20 fino a tarda notte

Il tempo stringe… La fine dell’anno e le sue festività si avvicinano… e da Mama Shelter Roma tutto è pronto!

Mama Shelter Roma, via Luigi Rizzo, 20, tel: 06.94538900

Per ulteriori informazioni, visitare:

it.mamashelter.com

it.mamashelter.com/roma