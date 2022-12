Bologna, città di arte e cultura, città di Pasolini, città del cinema. Ecco che oggi osserviamo la città con gli occhi di un registra, alla ricerca dei luoghi del cinema a Bologna, tra film iconici e serie moderne, la città vista in una chiave decisamente diversa dal solito.

Questo percorso ci fa immergere in atmosfere d’altri tempi, vintage possiamo definire, ripercorrendo la storia di cinema e teatri ora riconvertiti e ricordando alcune pellicole storiche che oggi sono parte della storia del cinema.

I luoghi del cinema a Bologna: iniziamo da Piazza Maggiore

Questo itinerario alla ricerca dei luoghi del cinema di Bologna inizia da qui, dalla sua bellissima Piazza Maggiore, una delle piazze più belle d’Italia secondo me.

Sui bellissimi gradini di San Petronio ricordiamo il primo set, venne girata una celebre scena di “Edipo Re” del celebre Pier Paolo Pasolini.

Non solo, proprio in questa piazza si nasconde una vera istituzione.

Sotto al volto del Palazzo di Re Enzo, luogo del famoso telefono senza fili di Bologna, potete trovare lo store della Cineteca di Bologna, qualcosa di affascinante, nonché un vanto italiano.

La cineteca raccoglie patrimonio inestimabile dedicato alla cultura cinematografia ma non solo la Cineteca è tra i punti di restauro delle pellicole cinematografice più importanti al mondo. Hollywood stessa fa restaurare proprio qui le sue pellicole, tra cui quelle di Chaplin e di Hitchcock.

Prima di lasciare la piazza fermiamoci da Desigual, non per dello shopping però, ma per ammirare ciò che resta del Cinema – Teatro Modernissimo, un gioiellino in stile liberty. Dentro allo store potete trovare le scale e i soffitti originali, vi consiglio di sbirciare dentro per vederli.

Il cinema a Bologna tra serie nuove e pellicole storiche

Incamminiamoci lungo Via Irnerio fino a raggiungere le Due Torri simbolo di Bologna. Se non vi ricordano nulla, ve lo anticipo io, questo è uno dei luoghi più iconici della serie “Ispettore Coliandro”, il burbero ispettore di Carlo Lucarelli che indaga tra le vie di Bologna.

Imbocchiamo Strada Maggiore in direzione del Portico dei Servi, luogo iconico per il mercatino di Natale di Santa Lucia presente tutti gli anni, il più antico di Bologna.

Questa zona è uno dei punti pulsanti del cinema bolognese. In Via Borgonuovo, una delle vie che partono direttamente da Strada Maggiore, troverete la casa di Pasolini. Non è visitabile, è visibile solo una targa all’esterno.

Proseguendo lungo il Portico dei Servi, ricordiamo alcune celebri pellicole tra cui

“Acapulco prima spiaggia a sinistra”, simbolo della commedia all’italiana di Gigi e Andrea;

“Fatti di gente perbene” , che ripercorre la tragedia del Delitto Murri, fatto di cronaca che sconvolse Bologna;

, che ripercorre la tragedia del Delitto Murri, fatto di cronaca che sconvolse Bologna; “Il cuore Altrove” film di Pupi Avati con Vanessa Incontrada e Neri Marcorè.

La storia del cinema… in pizzeria

Raggiungiamo quello che era il Teatro del Corso, in Via Santo Stefano. Se osservate bene la struttura del palazzo, ricorda ancora il teatro. Oggi qui c’è una pizzeria, la Pizzeria Margherita, ma è importante passare qui davanti per ricordare un fatto importantissimo del cinema a Bologna, qui infatti vennero proiettate le prime immagini in movimento che hanno gettato le basi della storia del cinema.

I luoghi del cinema a Bologna: le piazze del cinema

Proseguiamo questo itinerario nei luoghi del cinema a Bologna con due piazze iconiche. Piazza Santo Stefano, la bellissima Piazza delle Sette Chiese, è stata la location del recente film “L’isola delle Rose”, che potete trovare su Netflix tra l’altro.

In Piazza della Mercanzia ricordiamo invece “Jack frusciate è uscito dal gruppo” in cui troviamo un giovane Stefano Accorsi nei panni del protagonista scritto da Brizzi.

Concludiamo in bellezza

Da Piazza della Mercanzia ritorniamo in centro. Siamo vicinissimi, giusto pochi minuti a piedi attraversando le vie medievali ricche di botteghe storiche.

Da qui, raggiungiamo Via de’ Musei, uno scorcio fotografico bellissimo. Questo particolare tratto di portico bolognese venne definito col tempo “Portico della Morte”. Finiamo questo itinerario con le parole di Paolini: “Il Portico della Morte è il più bel ricordo di Bologna. Mi ricorda L’idiota di Dostoevskij, mi ricorda il Macbeth di Shakespeare, mi ricorda i primi libri. A quindici anni ho cominciato a comprare lì i miei primi libri, ed è stato bellissimo, perché non si legge mai più, in tutta la vita, con la gioia con cui si leggeva allora”.

Parla della Libreria Nanni presente in questo porticato con la sua insegna storica, concludiamo con queste parole questo itinerario nei luoghi del cinema di Bologna.

Consigli per gli appassionati del cinema

Ogni anno in estate, Piazza Maggiore diventa un cinema a cielo aperto, definito il più bel cinema del mondo. Sotto le stelle del cinema, questo il nome della manifestazione organizzata dalla Cineteca di Bologna, ricorre ogni anno e vi invito a seguire il sito della Cineteca per poter restare aggiornati sulla sua programmazione.

Buona visita (e buona visione)!