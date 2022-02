Eletta tra i Best in Travel 2022, come destinazione che non si può assolutamente non visitare quest’anno, la Slovenia ha una proposta particolare, green e sostenibile per gli innamorati, che sia per San Valentino o in qualsiasi altro momento dell’anno.

Se la passione è rossa, in Slovenia il cuore è verde

Se San Valentino è per eccellenza la festa degli innamorati, in Slovenia, chi si ama, trova, in questo periodo dell’anno in particolare, un’atmosfera davvero speciale, per una fuga romantica, unica e indimenticabile, a due.

Nel segno del Green, che è il colore dominante di questo Paese ma ne è anche l’anima più intima, e del Safe, che è il principio fondamentale su cui, per la situazione epidemiologica mondiale, si basano le strutture turistiche slovene, rispettose di elevati standard igienici e di sicurezza che ne permettono l’accoglienza di clienti in totale serenità.

ROGLA…PASSEGGIATA IN PUNTA AGLI ALBERI

Tra le numerose alternative possibili per un soggiorno in Slovenia in queste settimane dell’anno dedicate, sì, alla festa degli innamorati ma, più in generale, a quanti amano la montagna, la neve, le escursioni in ambienti ovattati, selvaggi, intatti e rigeneranti, grazie alla forza che la natura circostante sa trasmettere, vi portiamo a Rogla, 1.490 metri di altitudine.

Siamo in un piccolo e caratteristico insediamento posto sulle colline del Pohorje, a nord di Zreče, nella Slovenia nord-orientale, in Bassa Stiria. È una terra generosa quella di Rogla, circondata da foreste, torbiere e laghi.

Bei sentieri collegano il suo comprensorio sciistico al centro termale di Zreče, attraversando villaggi caratteristici. In questa regione sorge la Certosa di Žice, costruita dai monaci certosini di Grenoble, a partire dal 1160, che vi operarono per oltre 600 anni, un tempo considerata l’epicentro culturale europeo, oltre ad essere il più imponente monastero certosino fuori dai confini francesi e italiani.

Qui si cela un’antica biblioteca con oltre 2.000 libri mentre i piatti del monastero si possono degustare nella vicina trattoria ancora in funzione, la trattoria Gastuž.

Dal passato al futuro: a pochi passi di distanza dalla Certosa si trova il Centro culturale delle tecnologie spaziali europee di Herman Potočnik Noordun.

Ma le sorprese non finiscono.

Una delle più forti emozioni, e tra le più belle esperienze da fare in Slovenia, è quella di camminare sulle punte degli alberi. Letteralmente. E di inverno, questa esperienza, assume un sapore tutto particolare, perché immersi in un’atmosfera surreale, bianca, immobile nel paesaggio invernale.

La Tree Top Walk è stata inaugurata nel settembre 2019. Si tratta di una spettacolare passeggiata che consente una vista impagabile sulla catena montuosa dei monti Pohorje. Una passarella di legno lunga 522 metri, posizionata a 20 metri di altezza, ed un successivo tratto di analoga lunghezza che sale fino a 37 metri di altezza, sovrastando le rigogliose conifere della zona.

Una passeggiata incredibile, accessibile anche ai diversamente abili, in linea con quello spirito green, safe ed inclusivo che caratterizza questo Paese, cuore verde e nobile d’Europa.

Un mix intenso di storia, cultura, gastronomia ma anche di adrenalina, sport e relax in spa. Un regalo perfetto in questo periodo dell’anno, dedicato agli innamorati, ma un regalo perfetto sempre, che in inverno, con il bianco della neve, assume un valore speciale.

Il luogo ideale per godersi tutto questa è il Natura Hotel di Rogla, resort alpino posto a soli 2 km dalle piste di sci, sci di fondo e snowboard del comprensorio circostante, e altrettanto vicino alla Tree Top Walk.

Il Natura Hotel si fregia, tra l’altro, del marchio di qualità ecologica Ecolabel, la eco-etichetta europea che certifica il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle aziende che ne hanno ottenuto l’utilizzo.

Riconoscimento importante, garantito dalle sistemazioni curate, dal cibo sano offerto e dall’ambiente incontaminato in cui si inserisce. Il Natura Hotel si fa promotore di una policy precisa di tutela ambientale incoraggiando, inoltre, i propri ospiti ad un atteggiamento consapevole, volto alla riduzione del consumo dell’acqua e dei prodotti chimici usati per il lavaggio, motivandoli a ridurre il cambio di biancheria da letto o degli asciugamani.

A tutto questo abbiamo pensato di aggiungere due trattamenti davvero speciali: un massaggio alpino ai piedi (che dopo una giornata sugli sci è rigenerante) e un massaggio alla schiena a base di miele di bosco caldo, che vi metterà in pace con il mondo. Il tutto da vivere nell’accogliente Centro Wellness Natura, in cui il profumo del legno e degli olii vi farà entrare appieno nello spirito green di questi luoghi.

PACCHETTO HOTEL NATURA VALIDO PER SAN VALENTINO E FINO AL 3 APRILE 2022

Il pacchetto comprende: 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione, ingresso libero alla piscina coperta dell’hotel Planja, ingresso illimitato alle saune del Centro Wellness Natura, 2 ore a persona di utilizzo della palestra – tennis, 1 massaggio della schiena con miele di bosco caldo (20 min) a persona, 1 massaggio alpino ai piedi (20 min) a persona. Prezzo a persona 397€ per 4 notti.

Prenotazioni: https://www.rogla.eu/it/alloggio/hotel-natura

Per informazioni sulla Slovenia: www.slovenia.info