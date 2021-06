Dopo il periodo particolare che tutto il mondo ha vissuto a causa della pandemia da Covid, la voglia di tornare a viaggiare non è mai stata così tanta.

Con il caldo estivo ormai arrivato, sono sempre di più le persone a caccia della destinazione ideale per la propria vacanza. Per aiutare nella ricerca un punto di riferimento a livello mondiale da molti anni si è rivelato essere con successo Booking.com.

Oltre ad offrire molteplici soluzioni di soggiorno per ogni località, la famosa agenzia di viaggio virtuale da un po’ di tempo ti permette anche di accumulare punti PAYBACK.

Se stai considerando di partire per un viaggio quest’estate, risparmia con le offerte Booking.com e accumula punti PAYBACK. Avrai un motivo in più per godere del tuo tempo libero.

Le migliori offerte Booking per le mete top del 2021

Mare, montagna, arte o un po’ di tutto? Se non hai ancora deciso dove andare, tra le regioni italiane più gettonate dai turisti nostrani e stranieri per questa estate troviamo la Puglia, la Toscana e la Sicilia.

Per quanto riguarda l’estero le mete più ambite sembrano essere Cipro, Creta, sud della Spagna, Tenerife e Malta.

Ovunque tu decida di andare, su Booking potrai trovare non solo hotel e sistemazioni per tutti i gusti e le tasche, ma anche voli, noleggio auto e pacchetti scontati con volo + hotel.

A partire da una destinazione e un periodo, puoi filtrare i risultati per fascia di prezzo, migliori valutazioni dai clienti ma anche selezionare le caratteristiche che preferisci, come l’opzione della cancellazione gratuita della prenotazione, la presenza della colazione o del parcheggio, e così via.

Booking e PAYBACK: un connubio perfetto per le tue vacanze

Il conveniente programma fedeltà PAYBACK permette di raccogliere punti per ogni tipo di spesa effettuata in uno dei centinaia di rivenditori ad esso associato.

Con la stessa carta fedeltà potrai allora accumulare punti da Esso, Carrefour, Mondadori Store, Kasanova e molti altri negozi, anche online. Basta mostrarla alla cassa o inserire il codice univoco in fase di acquisto online.

Iscriversi al programma è semplice, veloce e gratuito sul sito PAYBACK, e scaricando l’apposita app avrai accesso ad ulteriori promozioni e coupon per ogni acquisto che accelereranno la tua raccolta punti.

Essendo un programma multipartner, con PAYBACK non dovrai più preoccuparti di perdere occasione di fare il pieno di punti ovunque decidi di andare a fare shopping. Corri allora a comprare dove vuoi le ultime cose per completare la valigia!

Se acquisti su Booking.com passando da PAYBACK avrai diritto ad un punto per ogni Euro speso (escluse le tasse di soggiorno). I punti saranno però visibili nel tuo saldo punti generalmente entro 48 ore dalla prenotazione, ma non saranno utilizzabili fino a che non saranno accreditati, ovvero entro 75 giorni dall’avvenuto check out.

In questo modo sarà davvero impossibile trovare un’offerta più conveniente per il tuo viaggio: da un lato avrai i prezzi più bassi garantiti sulle case vacanze e gli hotel, e dall’altro continuerai ad essere ricompensato con i numerosi premi ed i buoni sconto disponibili su PAYBACK.