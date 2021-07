I lavatoi pubblici di Rio nell’Elba

Rio nell’Elba è il luogo della mia infanzia e della mia mamma, che naturalmente si chiama Isola. Piazzette, cortili e vicoli hanno ascoltato voci antiche. Ma c’è un luogo che ne sa più di tutti: quante storie, pettegolezzi, lamenti e risate vivono nei lavatoi pubblici di Rio. Venivano qui le donne riesi per fare il bucato.

Fino ai primi del ‘900 i panni sporchi non si lavavano in famiglia ma era un’operazione condivisa, pubblica. Per soddisfare l’afflusso intenso di mamme e nonne e dal 1960 fu modificata la struttura originaria del 1873 che inizialmente era composta da 18 vasche, in seguito trasformata in un’opera monumentale con due vasche grandi. Luogo per donne ma non solo.

Anche i minatori di Rio nell’Elba, come nonno Vittorio, prima di tornare a casa, passavano dai lavatoi per rinfrescarsi e tonificare la pelle dopo ore trascorse sotto terra. con l’acqua della vicina Fonte dei Canali. Bellezza e fascino di questo luogo offrono spunti per ospitare mostre, matrimoni e set fotografici.

Qualche anno fa Rio nell’Elba è stata la location per “Il Corpo che sogna” un progetto di arte espressiva e sociale realizzato da sole donne.

La foto ricordo qui ha un’anima femminile.

di Katia Mottola

