Poco più di un mese al calcio d’inizio dei Campionati Europei di Calcio UEFA EURO 2024 in Germania e tra le dieci città che ospiteranno le sfide delle nazionali europee dal 14 giugno al 14 luglio c’è Stoccarda (immagine in apertura, Killesbergturm, ph. SMG_Werner Dieterich), capoluogo del Land sud-occidentale del Baden-Württemberg. Per l’occasione sono in programma numerosi appuntamenti ed è anche interessante programmare degli itinerari alla scoperta del territorio. Stoccarda – circondata da vigneti e immersa nel verde – è anche la città dell’automobile, sede di Porsche e Mercedes-Benz, della cultura, grazie a musei ed eventi di prim’ordine, e del bien-vivre, con un’incredibile palette di proposte gastronomiche, che vanno dai ristoranti stellati alle trattorie tradizionali.

Tra maxi schermi e musei

Durante i campionati il grande spettacolo del calcio sarà fruibile a tutti grazie ai maxi-schermi posizionati nella scenografica Schlossplatz, la piazza del castello di Stoccarda e cuore della città. Per chi desidera esplorare Stoccarda al di là del calcio, il museo d’arte contemporanea Kunsthaus, l’Opera, il Castello Nuovo, il castello vecchio, lo Stadtpalais e la pinacoteca Staatsgalerie circondano tutti l’area del Public Viewing e sono raggiungibili in cinque minuti a piedi. Per tutta la durata dei campionati, poi, verrà offerto uno speciale sight-seeing tour della durata di un’ora che porterà i partecipanti alla scoperta degli highlight cittadini (fino a tre tour al giorno in lingua inglese, tutti i giorni nel periodo 14/06 – 14/07 2024, costo: 5€ a persona. Informazioni e prenotazioni).

Sport e divertimento sulla Marktplatz

Attività e momenti di svago anche per famiglie saranno allestite in questa storica piazza: dalla soccer court a una porta da calcio per sentirsi veri portieri e cimentarsi a segnare goal. E poi consolle per E-Sport, tavolo per biliardino e un mini-museo sulla città.

Allo Stadpalais Museum für Stuttgart verrà allestita “EURO Legends Stuttgart” (17.05 – 14.07), una mostra interattiva dedicata alle nazionali che si confronteranno a Stoccarda e ai momenti di gloria della loro storia calcistica. Partite, vittorie e dettagli socioculturali saranno raccontanti in maniera dinamica e fruibile sia dagli adulti che dai bambini.

Cultura e musica in Karlsplatz

Una vera e propria isola culturale valorizzata, per l’occasione, con campi da beach football, aree relax e food trucks vegetariani e vegani. La Karlsplatz, con le fan-embassy, sarà anche il punto di riferimento per i tifosi di tutto il mondo. C’è anche un’app gratuita (Stuttgart City Guide) che include mappe, descrizioni dei monumenti, suggerimenti e curiosità. Nella vicinissima Schillerplatz si troveranno stand gastronomici per assaggiare le specialità sveve, ma anche chioschi con proposte vegetariane e vegane, per accontentare tutti i gusti. La cucina sveva è saporita e nutriente: una volta in città bisogna assaggiare i ravioli di carne Maultaschen e gli gnocchetti Spätzle. Stoccarda è famosa per i vigneti che circondano la città, dai quali si producono ottimi bianchi e rossi delicati. Anche la birra ha, naturalmente, una lunga tradizione a Stoccarda, e viene celebrata durante la Festa della Birra “Cannstatter Wasen”, che si tiene in città ogni autunno.

Una card, tutta Stoccarda

La StuttCard offre ingressi gratuiti e sconti presso oltre 50 partner associati nella città e nella regione di Stoccarda, ed è disponibile per una durata di 24, 48 o 72 ore. Chi ama l’arte visiterà, per esempio, la pinacoteca nazionale Staatsgalerie Stuttgart e la galleria civica Kunstmuseum Stuttgart, i fan di auto e tecnologia sceglieranno gli spettacolari musei Mercedes-Benz e Porsche, mentre gli appassionati di castelli entreranno gratuitamente nella Reggia di Ludwigsburg e al castello Solitude. Costi: 24h (24 euro); 48h (30 euro); 72h (35 euro).

