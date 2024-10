Immersi nella natura e nei colori cangianti del foliage del Tirolo austriaco, in particolare del Kufsteinerland che, fra ottobre e novembre, si veste con i colori dell’autunno regalando ai turisti delle emozioni uniche (immagine in apertura, autunno, hechtsee Kufsteinerland. Ph. vanmey photography).

Il bosco misto a latifoglie e conifere potenzia l’effetto cromatico di questa stagione che alterna i toni bruni, gialli e rossastri di faggi, aceri, querce e larici con il verde intenso degli abeti, immobili nel loro perenne verde scuro.

Kufsteinerland, un territorio ricco di energia

Con l’avanzare dell’autunno i boschi e le valli che contornano Kufstein alzano il sipario su cromatismi di una natura molto varia che si appresta a riposare: le betulle, i sorbi degli uccellatori, i sorbi montani, i noccioli, gli aceri montani, le querce e tante altre varietà di flora punteggiano il paesaggio colorandolo di marrone, beige, rosso, verde chiaro, verde scuro. In questa terra racchiusa tra il fiume Inn e la catena montuosa del Kaisergebirge, ci sono luoghi energetici dove fermarsi a ricaricarsi anima e corpo, circondati da scenari magnifici. A Riedenberg, nei pressi del lago Thiersee, ci si può ad esempio dondolare nel cerchio di legno, immerso nel bosco.

Camminate nei boschi e lungo i laghi

L’atmosfera autunnale nel Kufsteinerland invita al relax, a ritmi lenti e ad immergersi con la dovuta calma nei boschi e nelle foreste. Quest’area del Tirolo austriaco vanta anche sei splendidi laghi che si trasformano in magiche quinte per lo spettacolo del foliage.

L’autunno abbraccia anche la città di Kufstein e la sua fortezza: i colori dal giallo al marrone passando per il rosso, colorano i giardini e gli scorci di questo solenne edificio, dove ogni giorno alle 12 si tiene il concerto dell’organo all’aperto più grande del mondo. Anche la città di Kufstein e il suo centro storico si vestono di autunno: l’atmosfera nelle piazze e nelle strade è riposante.

1 di 5

Autunno in bicicletta

Le temperature miti autunnali rendono le escursioni in bicicletta ancora più piacevoli: si possono raggiungere gli 8 villaggi che punteggiano il territorio. Lungo il percorso è facile incontrare osterie tipiche dove gustare i piatti tipici autunnali: chi apprezza la gastronomia può pedalare sul percorso Kaiserweis. Il tour porta i ciclisti a nord della catena montuosa del Kaisergebirge e ritorno. Lungo il percorso si incontrano numerosi caseifici, panettieri, apicoltori, distillatori, produttori di pancetta e salsicce della regione che invitano a provare i prodotti e visitare i luoghi di produzione, incorniciati dalla magia autunnale. Gli appassionati delle ruote possono partire direttamente dal centro di Kufstein e immettersi sulla ciclabile che costeggia il fiume Inn: un percorso in pianura immerso in suggestivi paesaggi autunnali che si specchiano nell’acqua. Sempre in bicicletta, da Kufstein, si può raggiungere con una pista ciclabile, il paese di Ebbs dove si trova si trova il maneggio più importante del mondo dei bellissimi cavalli Avelignesi (Haflinger). Qui ci sono due moderne sale di equitazione e un grande spazio all’aperto, dove fare lezione davanti ad un paesaggio autunnale da favola: le pareti del Zahmer Kaiser fanno da cornice anche alle passeggiate a cavallo organizzate dagli istruttori del maneggio: in mezzo alle sfumature dell’autunno, praticare equitazione è come cavalcare in un film.

Come raggiungere il Kufsteinerland

Viaggio piacevole e sostenibile per raggiungere Kufstein, collegata con 5 comodi treni EuroCity/Railjet al giorno da diverse città d’Italia: la stazione è situata in centro alla splendida cittadina, collegata tramite un’efficiente rete di autobus ai vari paesi che gravitano intorno a Kufstein. Ogni struttura alberghiera fornisce agli ospiti la KufsteinerlandCard che permette di utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente e offre una serie di attività gratuite, come l’ingresso alla fortezza, la seggiovia per salire al Brentenjoch che conduce alla riserva naturale ‚Kaisergebirge‘, l’utilizzo delle citybike per girare nei dintorni della città.

Info