È in edicola e online Itinerari e Luoghi di Ottobre

È in edicola e online il numero 323 (Ottobre 2024) di Itinerari e Luoghi

IN QUESTO NUMERO

TUNISIA IN BICI | Festival des Voyageurs

Altro che deserto

Alla fine dell’anno, nella cittadina di Douz, il Festival International des Voyageurs riunisce per tre giorni una piccola folla di appassionati del viaggio lento, che arrivano in quest’angolo remoto della Tunisia da tutti i paesi del Nordafrica.

Tra le dune prende vita un grande campeggio in cui scambiarsi racconti ed esperienze, condividere il cibo e gli intrattenimenti, confrontarsi sui temi del rispetto dei luoghi e delle culture, della solidarietà, della pace che scaturisce anche dalla conoscenza del mondo. Troppo bello per essere vero? Venite a Douz per scoprirlo.

Di STEFANO MELI

VENETO | Colli del Prosecco

Un patrimonio di bollicine

Nelle terre in cui nasce uno dei vini più pregiati d’Italia, il Prosecco DOCG di Conegliano e Valdobbiadene, si snoda un itinerario escursionistico che attraversa un’ampia fascia collinare disegnata dai filari delle vigne aggrappate alle sue pendici. Un paesaggio straordinario, da esplorare passo a passo tra borghi d’arte, preziose abbazie e memorie della Grande Guerra.

Di GIOVANNI CARRARO

MARCHE | Acqualagna

Profumo di terra

Nel cuore dell’autunno Acqualagna si trasforma nella piccola capitale del tartufo bianco pregiato, protagonista di una fiera che attira una folla di gourmet e di estimatori. Fra una degustazione e l’altra, ci sta bene anche una passeggiata nei dintorni per quest’angolo delle Marche ricco di curiosità storiche, culturali e naturalistiche.

Di MARCO GIOVENCO

EMILIA ROMAGNA | Forlivese

Un’altra Romagna

C’è una parte del Forlivese, quella più vicina all’Appennino, dove le tradizioni e l’accento rivelano una storia lunga centinaia di anni: fino a un secolo fa queste zone sono state sotto il governo di Firenze, tanto da prendere l’appellativo di Romagna Toscana.

Seguendo le valli del Montone e del Rabbi, con il Passo del Muraglione a fare da cerniera, andiamo a scoprire un territorio di magnifica natura, grande storia e squisitezze della tavola.

Di CLAUDIO VISMARA e MARCO GHEZZI

EMILIA ROMAGNA | Forlì

Distinta, curiosa, noir

Antica e contemporanea, generosa e misteriosa,Forlì sa come stupire. Tra mete conosciute e sorprese di ieri e di oggi, facciamo una passeggiata nella città romagnola seguendo il filo della sua straordinaria essenza.

Di PAOLO SIMONCELLI

ABRUZZO | Colli del Teramano

Rinascita verde

Portate avanti con passione e partecipazione, le tradizioni agroalimentari sono al centro di una riscoperta che sta trasformando le colline teramane in meta di un turismo di qualità. Fra il mare e la montagna, un insolito angolo d’Abruzzo che sa come farsi apprezzare grazie all’impegno delle comunità locali.

Di MARCO GIOVENCO

PUGLIA | Taranto e Valle d’Itria

Due mari, un’altopiano

Taranto, la città spartana signora dello Jonio, oggi si rivitalizza grazie a nuove iniziative turistiche e culturali. Un itinerario per ognitempo alla scoperta del centro storico e degli affacci costieri, per poi addentrarsi fra i paesaggi incantati e i candidi borghi della Murgia dei trulli.

Di EMILIO DATI

e nelle rubriche

WEEKENDARIO

Padova e Parma | Jazz senza frontiere

Cartelloni di grande interesse per due manifestazioni musicali che accendono di ritmo l’autunno

Ravenna – Il parco degli orrori

Fino al 3 novembre il parco di Mirabilandia si trasforma con inquietanti attrazioni in omaggio ad Halloween e alle leggende che hannoper protagonisti zombie, streghe, vampiri e mostri di ogni genere.

BAZAR | Scarpe ou t door

Scarpe comode, leggere e con un occhio alla sostenibilità per le passeggiate urbane e le brevi escursioni su terreni facili. I marchi specializzati propongono decine di modelli: ne abbiamo scelti alcuni a vocazione quotidiana, ma che per le loro caratteristiche si prestano anche all’outdoor.

E SE NON CI TROVATE IN EDICOLA FATECELO SAPERE INVIANDO UN MESSAGGIO