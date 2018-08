Idealmente aperta dall’anteprima nazionale che si è tenuta anche quest’anno nello splendido giardino del Casinò di Venezia, organizzata da Movimento Turismo del Vino Italia, Città del Vino e Veneziaeventi.com, torna Calici di Stelle, una tradizione nata dall’idea di trasformare il periodo più poetico delle notti d’estate in un’occasione di promozione dell’Enoturismo italiano. Per questo il Movimento Turismo del Vino e la Associazione Nazionale Città del Vino, che riunisce oltre 430 Comuni vinicoli ed enoturistici, hanno unito le loro forze per regalare in tutta Italia, con eventi diversi regione per regione, una serie di iniziative che vanno dal 2 al 12 agosto. Nelle piazze e nelle cantine dalla Val d’Aosta alla Sicilia gli enoappassionati sono protagonisti del brindisi più atteso dell’estate. Il cuore ideale della manifestazione è nell’incontro tra vino e cultura, declinata in eventi, design e arte.

“Occhi al cielo” è il tema di questa edizione di Calici di Stelle per invitare gli enoturisti ad osservare i corpi celesti e i fenomeni a essi collegati. Il cielo notturno infatti ci regala, grazie anche all’assenza della luce lunare, un periodo particolarmente favorevole all’osservazione della volta celeste, con protagonisti il pianeta Venere, il più luminoso, Spicca, la stella più luminosa della costellazione della Vergine, Giove, nella costellazione della Bilancia, la rossa Antares, il “cuore” dello Scorpione; nel Sagittario invece troviamo Saturno (con i telescopi potremo ammirarne gli stupendi anelli) e infine, a Sud-Est, Marte, nel Capricorno.

Il calendario di eventi in piazza è ricchissimo. In Veneto, dove si è già svolta l’Anteprima Nazionale di Venezia, il 4 Agosto ci sarà Calici di Stelle a Cortina d’Ampezzo, ma non mancheranno gli eventi in cantina: Tenuta La Cà (2 agosto), Monteci (9 agosto), Trabucchi (11 agosto), Pegoraro (10 agosto), Maeli (3 agosto). In Trentino Alto Adige l’appuntamento è a Madonna di Campiglio (10 agosto). In Friuli Venezia Giulia Calici di Stelle sarà a Grado (10-11 agosto) e Aquileia (12-13 agosto).

La Puglia punta sulle più belle dimore della regione con quattro appuntamenti: Capitolo Monopoli (4 agosto) in Masseria Garrappa, Corato (6 agosto) nella Locanda di Beatrice, Manduria (8 agosto), nel Vinilia Wine Resort, Supersano (10 agosto), alle Stanzie.

In Lombardia gli appuntamenti saranno a Montegioco (4 Agosto), Salice Terme (5 Agosto), Milano Navigli (8 agosto) e Casteggio Certosa Cantù (10 agosto).

La Toscana dal 2 al 12 agosto offrirà eventi nelle cantine a tema “Ballando sotto le stelle”, con “lunghe” serate con concerti e spettacoli miste a degustazioni di vino e cibo, che inizieranno ben prima del tramonto. L’Umbria dedica a Calici di Stelle il 10 agosto con ben 18 cantine, in un connubio tra paesaggio e buon bere.

In Abruzzo l’8 Agosto la location per Calici di Stelle sarà la Fortezza di Civitella del Tronto, un monumento dal grande valore storico che offre anche un panorama davvero unico, mentre gli eventi abruzzesi in cantina saranno presso Contesa Vini, La Vinarte, Podere della Torre, tutti il 10 agosto.

La Calabria vedrà eventi nelle cantine Feudo dei Sanseverino (aperta dal 3 al 5 e dall’8 al 10 Agosto), Altomonte (tutte le sere dal 2 al 12 Agosto su prenotazione) e Feudo Gagliardi (tutte le sere dal 2 all’8 agosto).

In Campania eventi presso le cantine Tenuta Antica Hirpinia (9 agosto), Cavalier Pepe (10 agosto), Cantine Di Marzo (10 agosto) e due giornate di eventi a Bosco de’ Medici (11-12 agosto) dove il Piedirosso incontra il Pinot Nero di 5 cantine del MTV Lombardia.

Emilia Romagna: si prevede un evento presso Cantina Manaresi (7 agosto) e uno presso Poderi Fiorini (9 agosto). Il Lazio avrà un evento presso La Luna del Casale (10 Agosto).

La Sicilia non poteva mancare in questa edizione con eventi presso Cantine Florio (9 agosto), Tenuta San Giaime, Cantine Nicosia (10 agosto), Firriato (10 agosto), Feudo Ramaddini (11 agosto), Donnafugata – vendemmia notturna (10 agosto), Cantine Fina, Cantina Giostra Reitano, Cambria Vini (10 agosto), Abbazia Santa Anastasia (10 agosto).

Saranno molti gli appuntamenti anche nelle oltre 100 piazze delle Città del Vino, dove sono previsti spettacoli, degustazioni, eventi culturali. Per esempio in Piemonte, a Costigliole d’Asti, il 10 e 11 agosto ci sarà il percorso enogastronomico itinerante nel borgo antico; in Lombardia, a Sondrio, lungo le vie e le piazze cittadine tradizionale appuntamento con i rinomati vini di Valtellina e buona musica; a Mezzolombardo, in Trentino, serata di musica live, artigianato locale e mostra di bonsai, presso il Vigneto del Convento dei Frati Minori. In Toscana, a Vinci (Fi) degustazione nel Castello dei Conti Guidi, sede del Museo Leonardiano, con ingresso gratuito, mentre presso la Villa Il Ferrale visita la mostra “Leonardo e la pittura” e si degusta Vin Santo Doc. Nelle Marche, a Offida (Ap) tre giorni di Calici di Stelle (8, 9 e 10 agosto) con “Marche in Vino Veritas”, organizzato in collaborazione con i due Consorzi della Regione. Infine in Sardegna da segnalare eventi a Sorso (4 Agosto), Usini (10 agosto), Jerzu (10 Agosto), Badesi (10 Agosto), Sant’Antioco (10 Agosto), Monti (10 Agosto), Sennori (10 Agosto), Dorgali (11 Agosto), Tempio Pausania (10 Agosto).

Ottimista sulla riuscita di Calici di Stelle 2018 il Presidente del Movimento Turismo del Vino, Nicola D’Auria: “Il vino continua ad essere il motore trainante delle bellissime serate organizzate da anni nei borghi d’Italia grazie al lavoro del Movimento. La collaborazione che si è riuscita a rinnovare tra Città del Vino e Mtv si conferma un’ottima scelta per la valorizzazione del territorio e dei prodotti che la nostra terra ci dona. Il mondo produttivo non può fare altro che ringraziare tutte le associazioni e le strutture che, in un modo o un altro, collaborano alla riuscita di manifestazioni come la nostra Calici di Stelle, che aiuta a far crescere sempre più il vino italiano. Inoltre a partire da questa edizione godremo del patrocinio di Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, un riconoscimento che premia i nostri sforzi prodotti nel corso degli anni per far conoscere il patrimonio di eccellenze del nostro territorio in tutto il mondo”.

Con Calici di Stelle ormai alle porte, in programma in oltre 100 Comuni in tutta Italia, le Città del Vino esprimono soddisfazione per la recente direttiva del ministero degli Interni in materia di sicurezza e organizzazione delle manifestazioni pubbliche, approvata a metà luglio. La direttiva, rivisitando e chiarendo le precedenti linee d’indirizzo, parla esplicitamente di “approccio flessibile” alla gestione del rischio e conferma la necessità di piani, procedure e personale qualificato, ma dando centralità al ruolo dei sindaci, cui è affidato il compito di rilasciare gli eventuali procedimenti autorizzativi con le misure di sicurezza da adottare. Il programma dettagliato, e in continuo aggiornamento, degli eventi Calici di Stelle in piazza e nelle cantine è consultabile sui siti: www.movimentoturismovino.it e www.cittadelvino.it