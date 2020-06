La nuova Garden Spa: un’esperienza no stress a stretto contatto con la natura

Camminare sull’erba ammirando le montagne, il cielo azzurro e i rigogliosi giardini di palme, rilassarsi in una nuova oasi di benessere perfetta per tutta la famiglia: benvenuti nella nuova Garden Spa dell’Hotel Terme Merano.

La nuva Garden spa dell'Hotel Terme Merano 1 di 6

L’ampia offerta benessere dell’unico resort termale dell’Alto Adige si arricchisce ora della completamente rinnovata Garden Spa, per permettere a tutti gli ospiti di vivere un’esperienza no stress a diretto contatto con la natura.

Su di una superficie di 1.250 m², la nuova Garden Spa offre molteplici opportunità di benessere adatte anche ai piccoli ospiti.

Ci si può rilassare nella nuova e accogliente sala interna oppure in quella outdoor, provare la sauna esterna o il bagno di vapore, molto efficace per la respirazione e per l’eliminazione delle tossine.

E perché non concedersi un massaggio naturale con i getti della piscina prima di rilassarsi sulle comode chaise longue?

Anche la sala interna è stata progettata mantenendo un forte legame con la natura esterna: dalla piscina indoor si può ammirare lo splendido panorama, partendo dal giardino di palme fino ad arrivare alle suggestive montagne dell’Alto Adige.

Per rendere ancora più completa l’esperienza benessere,

tutti gli ospiti dell’hotel possono accedere gratuitamente al complesso delle Terme Merano,

raggiungibili in accappatoio grazie a un tunnel di collegamento tra le due strutture.

Per un momento di tranquillità assoluta, al piano rooftop dell’hotel si trova un luogo votato al relax, adults only: la Sky Spa, 3.200 m² con infinity pool panoramica, vasca idromassaggio, sauna finlandese panoramica, biosauna con il suo incredibile profumo di fieno, il bagno turco dalle luci blu e le numerose sale per i trattamenti.

Per chi desidera provare la nuova Garden Spa e unire il piacere del relax al gusto,

il pacchetto dell’Hotel Terme Merano Gusto dell’Alto Adige

include tre notti in una camera di design con trattamento di mezza pensione, degustazione di speck e un bicchiere di vino al PUR Südtirol o di birra FORST al Bräustüberl Forst e accesso all’offerta benessere dell’Hotel (Sky Spa, Garden Spa e Terme Merano). Tariffa del pacchetto: da 470 € a persona.

L’offerta è valida dal 19 aprile al 26 giugno 2020.

Le prenotazioni per soggiorni dal 9 aprile al 31 maggio 2020 si possono cancellare gratuitamente fino a due giorni prima dell’arrivo.

Per Info e Contatti:

www.hoteltermemerano.it/it