Itinerari e Luoghi n. 283 agosto-settembre 2020

Editoriale: Tempo di turismo consapevole

Cari lettori,

Il ritorno alla normalità della vita quotidiana, del lavoro e dei viaggi prosegue non senza incertezze e contraddizioni ma è innegabile che rispetto a qualche mese fa osserviamo il mondo e le persone con occhi diversi perché tutto ciò che era automatico e scontato, oggi non lo è più.

L’impressione avuta qualche mese fa che il Covid ci spingesse qualche anno avanti non era sbagliata. Il rapporto con la tecnologia ha assunto i caratteri che più gli si addicono, vale a

dire, utilità pratica e ottimizzazione dei tempi, riducendo drasticamente molti spostamenti inutili. Tutto ciò ha messo però in evidenza quanto siano importanti le relazioni umane che invece richiedono spazi e tempi fisici. In tempo di Coronavirus va anche bene fare un aperitivo con gli amici o una degustazione on line, ma in condizioni di normalità tutto ciò

appare come una follia.

I viaggi, le vacanze, gli spostamenti rimarranno sempre esperienze reali e in una società sempre più tecnologica acquisteranno maggior valore. Non potendo andare lontano in questi mesi si è fatto un gran parlare di aree interne. Itinerari e Luoghi va alla scoperta delle aree interne da quasi trent’anni semplicemente perché in queste destinazioni spesso si va più lontano e in profondità di tanti viaggi oltreconfine. Tutto dipende dallo spirito e dall’atteggiamento con cui si viaggia. È per questo motivo che Itinerari è individuato come il mensile tascabile di turismo consapevole. A questo punto il tema è: quanto le aree interne sono pronte ad accogliere flussi di turisti e quale sarà la relazione tra lo sviluppo turistico e le comunità locali? In un’ottica di consapevolezza ci sarà molto su cui confrontarsi già dall’immediato futuro.

In questo numero troverete alcune risposte virtuose con l’esperienza molisana di Castel del Giudice, dove un bravo sindaco, assieme alla sua comunità, più che progetti ha posto in essere buone e concrete pratiche decretando la rinascita di un borgo e un territorio destinati all’abbandono. Un’intervista a Lino Gentile potrete trovarla anche sulla pagina Facebook di Itinerari e Luoghi nella sezione video. E Castel del Giudice, insieme con la Garfagnana, è uno degli itinerari “coupon” di questo mese.

In questo numero

Gli itinerari centrali in questo numero sono sei e offrono spunti di notevole interesse con quattro mete italiane e due europee.

Nel cuore delle Alpi lombarde arroccate sotto le alte cime del gruppo del Bernina, la Valmalenco aspetta famiglie ed escursionisti curiosi e golosi.

Si rimane in quota e al fresco nella Val Vanoi, in Trentino, sui sentieri di boscaioli e di malgari, tra masi e antichi mulini, paesaggi da cartolina e musei che svelano la storia del territorio.

Aria di mare ma anche viaggio in una dimensione umana tutta da scoprire nell’isola di Gorgona, la più piccola e verde dell’Arcipelago Toscano. Oggi è l’unica isola carcere d’Italia dove i detenuti svolgono lavori agricolo-silvo-pastorali e si visita a piedi accompagnati dalle guide.

Struggente la bellezza del paesaggio toscano sui crinali delle terre volterrane accompagnati dalle sculture di Mauro Staccioli, straordinaria espressione di land art che interpreta l’essenza di “luoghi d’esperienza”.

E poi una rilassante Bretagna in houseboat tra borghi, castelli, canali e una natura ben

preservata.

Infine un piccolo viaggio green in Olanda tra Dordrecht e il parco di Biesbosch, la ciclabile tra le dune, i musei dell’Aia e l’isoletta di Tiengementen.

Il Direttore

Enrico Caracciolo

Itinerari e Luoghi n.283 (agosto-settembre 2020) è in edicola al costo di € 4,50 dal xx luglio – ti aspettiamo! Qui trovi invece la versione digitale da scaricare. Buona lettura!

