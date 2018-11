Snow Dream Experience: dormire nello chalet di neve a Livigno

Un bosco di neve pieno di magia, abitato da scoiattoli e cervi, ma anche da creature mitiche, come il dahu, lo stambecco dalle gambe asimmetriche per muoversi meglio sui ripidi pendii delle Alpi. Dal 19 dicembre si rinnova la Snow Dream Experience proposta da Lungolivigno: un grande chalet di neve, sul pendio davanti all’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort e alla sua Mandira SPA, dalla grande piscina panoramica sulle vette innevate. Anche quest’anno, l’artista Vania Cusini ha trasformato anonimi blocchi di neve in due camere dal design alpino, ispirato ai secolari boschi di larice che coprono le pendici della valle di Livigno, e alle loro leggende. Una grande opera d’arte che discende direttamente dall’esperienza di Art In Ice, il contest di scultura internazionale di neve, promossa per 17 anni da Lungolivigno, sostenitore della centralità dell’arte anche tra le vette.

Il rifugio nel bosco è una stanza dove la neve diventa legno, rustica ma romantica, abitata dagli animali della foresta. Il mulino della legna accoglie con la grande ruota della segheria, gli attrezzi del falegname, le atmosfere della vecchia Livigno.

Da metà dicembre a fine marzo è possibile passare una notte magica nelle camere di neve a zero gradi, riscaldati dal sacco a pelo termico, mentre il termometro esterno scende sotto zero. La Snow Dream Experience inizia con un aperitivo e con la cena tradizionale nel ristorante la Stua da Legn. Prima di sistemarsi nel sacco a pelo termico, ci si riscalda con le tisane fumanti alle erbe del bosco, per farsi dolcemente abbracciare dal sonno. Al mattino, si è risvegliati da una tazza di caffè bollente servita mentre si è ancora a letto, avvolti dal sacco a pelo. Dopo la prima colazione con i prodotti del bosco, arriva il momento di farsi coccolare dal massaggio Risveglio Alpino nella Mandira SPA dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort, 1200 mq di benessere tra percorsi d’acque e trattamenti naturali.

PACCHETTO SNOW DREAM EXPERIENCE EDIZIONE 2018

Una notte di coppia nello Snow Chalet o in sacchi a pelo termici, caldi e avvolgenti; cena con menu ai sapori del bosco nel ristorante Stua da Legn (bevande escluse); profumate tisane della foresta per farsi abbracciare dal sonno; dolce risveglio con una tazza di caffè bollente servita direttamente a letto, nello Snow Chalet; prima colazione alla Stua da Legn con i prodotti tipici del bosco; libero accesso alla Mandira SPA dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort****S; esperienza rigenerante nella Mandira SPA con 2 massaggi “Risveglio Alpino” (25’); ricordo da portare a casa per non dimenticare l’esperienza nel mondo incantato delle nevi. 390 euro infrasettimanale (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì) per due persone; 490 fine settimana (venerdì, sabato, domenica) per due persone.