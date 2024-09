Prende il via mercoledì 25 settembre il Festival del Medioevo, che da dieci anni porta a Gubbio le atmosfere di un tempo che fu nel tentativo di riavvicinarci a un’epoca ben più vicina a noi di quanto non si pensi. Più di cento fra accademici, scrittori e giornalisti dialogheranno con il pubblico che potrà aggirarsi fra mostre, mercati, spettacoli e rievocazioni. Non mancheranno le attività dedicate ai ragazzi insieme ad alcuni eventi speciali come la Fiera del libro medievale, i laboratori di Scriptoria dedicati all’arte della miniatura e della calligrafia, e Medievalismi che consente di esplorare l’Età di Mezzo immaginata nel cinema, nei romanzi, nei fumetti e nelle canzoni, persino nei giochi di ruolo.

Le ragioni di un festival

Nel corso degli anni il festival ha affrontato diversi temi: quello del 2024 è Secoli di luce. Sulle spalle dei giganti, un filo rosso che si pone il chiaro obiettivo di sfatare i pregiudizi che dipingono il Medioevo d’oscurità e barbarie, come se guerre e malattie cancellassero del tutto le meraviglie artistiche e letterarie. Secoli nei quali in Europa presero forma le lingue con cui oggi ci esprimiamo, secoli nei quali furono fondate le prime università grazie a cui illuminati pensatori svilupparono le basi della moderna cultura scientifica. Il festival prosegue fino a domenica 29: tutte le info utili sul sito ufficiale della manifestazione.

Oltre alle innumerevoli opportunità di alloggio in centro abbiamo ricevuto segnalazioni positive riguardo all’area camper comunale, per cui si può fare riferimento al camper club cittadino.