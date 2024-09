Il dolce profumo della Calabria è protagonista dal 3 al 6 ottobre di Bergarè 2024, manifestazione dedicata al Bergamotto, agrume pregiato dalle innumerevoli proprietà benefiche e utilizzato in mille modi: dalla cucina alla cosmetica (immagine in apertura, Bergamotto di Calabria_ph. CCIAA RC).

L’appuntamento, promosso dal 2022 dalla locale Camera di Commercio, è nel cuore di Reggio Calabria, fra le mura ricche di fascino del Castello Aragonese che sono cornice ideale per mostra-mercato, talk, mostre, degustazioni ed esibizioni culinarie. Il tutto all’insegna di quello che, senza alcuna retorica, è davvero l’oro di Calabria. È proprio in questa terra che si concentra il 90% della produzione mondiale: appena 100 chilometri di costa jonica nella punta più a sud dello stivale dove la pianta di Bergamotto si è fermata e ha prosperato allungando le radici verso lo stretto di Messina.

Bergarè, l’evento che parla della Calabria più autentica

A illustrare le tante novità dell’edizione 2024 di Bergarè è stato il Presidente della Camera di Commercio Reggina Antonino Tramontana, preannunciando un evento ancor più interessante e coinvolgente rispetto alle prime due edizioni: «Grazie alla collaborazione con gli Enti del territorio, le Associazioni imprenditoriali, le imprese e gli operatori della filiera, abbiamo arricchito l’offerta di iniziative e attività ed abbiamo ampliato i pubblici di riferimento, allestendo un evento che si rivolge a tutti e che vuole soddisfare i gusti più diversi – ha detto il Presidente Tramontana – Questa terza edizione si snoda sul filone dei “Racconti di Bergamotto”, proseguendo nel percorso di conoscenza e divulgazione sulle straordinarie proprietà e sui molteplici utilizzi del “principe degli agrumi” intrapreso nelle precedenti edizioni, ma con un’attenzione particolare al Bergamotto di Reggio Calabria come volano di sviluppo territoriale e turistico e di innovazione» ha concluso.

Al suo fianco, pienamente concordi sulla strategia della manifestazione di quest’anno, i rappresentanti delle Istituzioni locali, a cominciare da Gianluca Gallo, Assessore regionale con delega all’Agricoltura; Paolo Brunetti, Vice Sindaco della Città di Reggio Calabria; Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea; Patrizia Rodi Morabito, Vice Presidente della Camera; Natina Crea, Segretario generale della Camera; i rappresentanti delle Associazioni CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Copagri, dei Consorzi dei vini reggini e delle imprese della filiera. Presente anche l’Accademia di Belle Arti.

Un ricco programma di iniziative

Sviluppo territoriale, turistico e di innovazione è il fil rouge che caratterizza due importanti appuntamenti: l’Hackathon Berga-THON e il workshop “Bergamotto di Reggio Calabria: tra identità locale e attrattività turistica”. Nel Villaggio di Bergarè troverà sede la mostra-mercato con le imprese della filiera del bergamotto e sarà allestito un percorso gastronomico dedicato allo street food con intrattenimento musicale ed esibizioni dal vivo. Non mancherà la possibilità di degustare le preparazioni a base di bergamotto, con due eventi di Bergarè in tavola, e dei maestri pasticceri reggini, con l’evento La Pasticceria incontra il Bergamotto.

Una mostra sarà dedicata al bergamotto e alla sua lavorazione mentre sono tre i talk tematici di confronto ed approfondimento sul tema dei Racconti di Bergamotto. Ci sarà anche un’anteprima nazionale: lo spettacolo teatrale “Il giro d’Italia in 80 dolci” di Tiziana Di Masi, alias “La Signora in Dolce”, che racconterà i dolci al bergamotto del territorio reggino con una narrazione originale.

Oltre a un press tour dedicato a giornalisti di settore, parteciperà all’evento Bergarè anche una delegazione di tour operator e buyer francesi dell’agroalimentare, in visita nel territorio reggino nell’ambito di un progetto in atto con la Camera di commercio italiana in Francia di Marsiglia.

Bergarè è organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con la Città di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Consorzio di tutela del Bergamotto, insieme alle Associazioni imprenditoriali e degli operatori della filiera.

Ti potrebbe interessare:

Essenze di Calabria

Greci di Calabria