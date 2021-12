Viaggi abitualmente per lavoro? Sei una persona che non appena si presenta la giusta occasione acquista i biglietti per un viaggio entusiasmante? Ecco che scegliere un’assicurazione annuale viaggi può rivelarsi una scelta utile così da mettere al sicuro qualsiasi spostamento. Approfondire questi aspetti e stipulare una polizza viaggio completa ad un prezzo conveniente è importante, dunque scopri i vantaggi di un’assicurazione annuale viaggi così da programmare i prossimi in tutta sicurezza!

Assicurazione annuale viaggi: cosa sapere

Chi viaggia con frequenza per piacere o per dovere, può stipulare un’assicurazione annuale per viaggi all’estero e non. L’assicurazione annuale di viaggio è senza ombra di dubbio la soluzione ideale rispetto ad una semplice assicurazione che copre un viaggio singolo, più consona in occasione di un viaggio unico. Allo stesso modo si ricorda che i giovani che partono per un certo periodo di tempo in occasione di tirocini o per studiare all’estero, devono preferire l’apposita assicurazione per vacanze all’estero, che il più delle volte è oggetto di pacchetti specifici.

Le assicurazioni annuali o multi-viaggio hanno una durata di 12 mesi e sono valide per viaggi con qualsiasi destinazione. Sono quelle che offrono una copertura per un numero più ampio di spostamenti nell’arco di un anno dal momento della stipula.

Assicurazione annuale viaggi: cosa copre

Tutte le polizze di questo tipo comprendono servizi specifici come: l’assistenza continua, l’assistenza ospedaliera e sanitaria, nonché il pagamento diretto delle spese ospedaliere.

In questo modo è possibile viaggiare evitando di dover ricorrere ad una nuova assicurazione per ogni singola partenza. Non tutte le assicurazioni sono uguali però, in quanto vi possono essere vincoli diversi relativi alla durata dei singoli viaggi.

In ogni caso, l’assicurazione di un anno consente di usufruire di coperture opzionali che si aggiungono a quelle standard. Proprio per questo è utile confrontare i pacchetti delle singole compagnie così da vedere fin da subito le coperture garantite.

Attenzione poi a non dimenticare di controllare i massimali previsti per le spese mediche, la soglia massima dei giorni di degenza in ospedali coperti, il massimale per la protezione dei bagagli e le possibilità di copertura nell’eventualità in cui sia necessario cancellare o interrompere il viaggio.

Costo assicurazione viaggio

Il grande vantaggio di un’assicurazione multiviaggio deriva dal fatto che stipulare una polizza annuale consente di spalmare il costo dell’assicurazione stessa in relazione ai viaggi che si effettuano nell’arco temporale coperto.

Per chiarire ancora meglio questo concetto, è utile fare un esempio pratico. Se, ad esempio, il costo dell’assicurazione annuale che si è scelto di attivare si aggira attorno ai 100 euro, comprese le coperture aggiuntive, viaggiando non meno di quattro volte l’anno, si può vedere subito come il costo complessivo è decisamente vantaggioso in quanto equivale a circa 25 euro a viaggio. La spesa assicurativa per un singolo viaggio, invece, è decisamente più elevata. Ecco spiegato il motivo per cui è sempre bene prendere in considerazione tutti i diversi fattori e fare i relativi confronti prima di stipulare una polizza assicurativa piuttosto che un’altra.