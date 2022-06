In bici e in barca per esplorare la provincia di Ferrara seguendo gli Anelli del Po. Un nuovo prodotto turistico che si sviluppa lungo itinerari che integrano navigazione e pedali, fra i meravigliosi scenari naturali del Parco del Delta del Po e le Delizie Estensi Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Nel regno della bicicletta e della biodiversità del Grande Fiume, Visit Ferrara ha sviluppato quattro percorsi ad anello, con partenze programmate da Ferrara, per vivere esperienze uniche tra le arti del Rinascimento, le preziose aree naturalistiche e bontà enogastronomiche del territorio all’insegna del turismo fluviale e la mobilità sostenibile.

Seguendo il calendario,, si può percorrere l’(il 4 giugno, il 28 agosto e il 25 settembre) pedalando fino alle splendide Delizie del Belriguardo e del Verginese, con imbarco sul Volano nel pomeriggio a Sabbioncello San Vittore e rientro a Ferrara in barca. L’itinerario lungo l’(il 3 luglio, che coincide con la Notte Rosa, e il 23 ottobre) consiste in un percorso su due ruote sulla ciclabile Destra Po, con visita della Pieve di San Venanzio nei pressi di Copparo, una tappa a Copparo per visitare la sua bellissima Delizia, e a Villa Mensa per poi imbarcarsi a Sabbioncello San Vittore rientrando navigando a Ferrara. L’(4 settembre e 30 ottobre) parte dalla città estense per proseguire sulla ciclabile del Burana e giungere a Bondeno, dove visitare la Rocca di Stellata e poi nel pomeriggio prendere la barca per rientrare a Ferrara sul fiume Po. L’(9 ottobre) è un viaggio tra le straordinarie residenze degli Estensi e prevede un percorso in bici fino a Villa Mensa, continuando fino alla Delizia di Copparo e alla Pieve di San Venanzio, e la navigazione da Ro Ferrarese fino a Ferrara. Le, chesi possono www.visitferrara.eu con la possibilità di scegliere. In alcune di queste date sarà possibile fare anche un. Ma vediamo da vicino le quattro proposte.

L’Anello del Rinascimento

Gli amanti del turismo slow potranno partecipare all’escursione guidata lungo l’Anello del Rinascimento che da Ferrara prevede un bellissimo percorso in bici con visita alla Delizia del Belriguardo, definita la Versailles degli Estensi, e alla Delizia del Verginese, con interni decorati di stucchi, fiori in stile liberty a tempera, conchiglie, rosoni, volute e spesse cornici che delineano soffitti e il colorato giardino. Il ritorno è in barca, navigando sul Po di Volano. Il percorso in bici è di circa 40 km, con tappa all’Agriturismo i Due Laghi dove ci sarà la possibilità di fare degustazioni di prodotti tipici o di rinfrescarsi nel oasi del lago. Nelle stesse giornate sarà possibile fare un percorso più corto partendo in barca dalla Darsena di Ferrara e fermandosi a Baura per una visita all’idrovora, aperta per l’occasione grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica di Ferrara. Il pacchetto di Visit Ferrara include: l’escursione giornaliera a scelta tra le due opzioni, incluse le visite alle Delizie e l’eventuale pernottamento a Ferrara. L’escursione sull’Anello del Rinascimento è prevista per sabato 4 giugno, domenica 28 agosto e domenica 25 settembre.

L’Anello del Po di Volano

Il 3 luglio, che coincide con la data della Notte Rosa, e poi in autunno il 23 ottobre, si potrà seguire l’itinerario, complessivamente di 42 km, lungo l’Anello del Po di Volano, che comincia con un tragitto su due ruote sul percorso cicloturistico della Destra Po, con tappe alla Pieve di San Venanzio nei pressi di Copparo, una sosta a Copparo per visitare la sua Delizia, e a Villa Mensa, palazzo storico un tempo frequentato da personaggi illustri, per poi imbarcarsi a Sabbioncello San Vittore rientrando navigando sul Po di Volano a Ferrara. Anche in questo caso nelle stesse giornate sarà possibile fare il percorso più corto partendo in barca dalla Darsena di Ferrara e fermandosi a Baura per una visita all’idrovora.