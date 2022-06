Facile da navigare, intuitivo e al passo con i tempi: il nuovo sito Italy Family Hotels, realtà che riunisce 120 strutture family friendly in alcune delle destinazioni più belle d’Italia, si rinnova nella grafica e nei contenuti, e offre una piattaforma di confronto e display ancora più efficace per gli hotel parte del consorzio. Il sito è stato, inoltre, ulteriormente ottimizzato per l’uso da dispositivi mobile rispetto alla versione precedente: l’80% di chi consulta italyfamilyhotels.it oggi, infatti, lo fa da un device di questo tipo.

Pensato con un layout semplificato e un’architettura più agevole, il nuovo portale permette all’utente di trovare più speditamente le informazioni di cui ha bisogno, e di paragonare con facilità le diverse strutture l’una con l’altra, quasi a colpo d’occhio: i siti aggregatori che favoriscono il confronto sono, del resto, premiati sia dai motori di ricerca che dagli utenti stessi. Grazie a schede che presentano in maniera immediata i servizi per famiglie, dati-chiave e i plus irrinunciabili degli hotel, questi ultimi vengono profilati in maniera mirata, aumentando così le possibilità di corrispondenza con il potenziale cliente e le future conversioni. Nel nuovo sito, poi, una posizione di spicco è riservata anche alle sezioni dedicate alle offerte e alle migliori camere – ulteriore opportunità di visibilità per gli alberghi parte del consorzio.

“Progettando il nuovo sito uno dei nostri obiettivi principali è stato quello di profilare al meglio ogni singolo hotel con i punti di forza che più lo caratterizzano, in modo da incrementare le chance di conversione, in base alle richieste del potenziale ospite” ha commentato Alessandra Zara di Area38 di Rimini, la società di comunicazione che ha progettato italyfamilyhotels.it e che da oltre 10 anni si occupa delle attività di marketing di molteplici consorzi turistico-alberghieri. “In altre parole, vogliamo poter offrire ad ogni famiglia la soluzione di soggiorno più adatta e l’hotel giusto, scelto in base ai criteri di ricerca che vengono selezionati sulla piattaforma – e questo è possibile solo attraverso un approfondito lavoro sul sistema-sito e ad una profilazione mirata delle strutture. I dati ci danno ragione: in aprile, primo mese di operatività del nuovo italyfamilyhotels.it, il numero di richieste generate per i nostri hotel è cresciuto del 60% rispetto al vecchio portale!”.

“Il nostro portale è, spesso, il primo punto di contatto con i nostri utenti, e sentivamo il bisogno di rinnovarlo, per far sì che rispecchiasse le nostre ultime novità e i plus dei nostri consorziati”, commenta Marina Pasquini, Presidente Italy Family Hotels e titolare dell’Hotel Belvedere di Riccione. “Oggi più che mai è fondamentale fornire una piattaforma di confronto efficace a chi cerca soluzioni per la propria vacanza, e con il nuovo sito, che offre tutti i dati per costruire una fantastica vacanza in famiglia su misura, crediamo di esserci riusciti”.

Italy Family Hotels – un’esperienza famigliantastica!

Italy Family Hotels riunisce 120 strutture family friendly in alcune delle destinazioni più belle d’Italia. Gli hotel parte del consorzio, ognuno con una specifica personalità, si caratterizzano per l’attenzione e i servizi dedicati a bambini e genitori, classificati secondo una scala di punteggi che vanno da 3 a 5 BINO PLUS. I punteggi riguardano l’accoglienza, la ristorazione, le dotazioni in camera, la varietà delle attività ricreative, lo spazio dedicato ai bambini e l’offerta benessere. Il consorzio collabora inoltre con aziende leader nel segmento family.

Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito: www.italyfamilyhotels.it