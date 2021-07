Itinerari e Luoghi n. 293 – Agosto – Settembre 2021

É in edicola il numero 293 (agosto – settembre 2021) di Itinerari e Luoghi.

Editoriale: NEL SEGNO DELLA GENTILEZZA

“È necessaria un’educazione, individuale e collettiva, al turismo, perché si mantenga sempre al livello di un valore positivo di formazione della persona umana, cioè di meritata e giusta dimensione, di elevazione dello spirito [… ] È perciò necessaria una profonda e convinta educazione umanistica all’accoglienza, al rispetto del prossimo, alla gentilezza, alla comprensione reciproca, alla bontà”. Sono parole di Karol Wojtyla, pontefice Giovanni Paolo II dal 16 ottobre 1978 al 2 aprile 2005, grande appassionato di montagna. Trascorreva le sue vacanze a Les Combes d’Introd, in Valle d’Aosta, un villaggio di poche anime dove gentilezza e discrezione sono di casa e dove con un colpo d’occhio ti allunghi verso il Monte Bianco.

Siamo andati a camminare sui sentieri cari a Karol Wojtyla per vivere una montagna fatta di silenzi e grandi emozioni, sperando di osservare il volo del Gipeto. Introd e la Valle di Rhêmes sono una via privilegiata per entrare nel Parco Nazionale del Gran Paradiso e sentire i sussurri di una montagna selvaggia e austera, ma ospitale come la sua piccola comunità schiva e di poche parole.

Nelle parole del papa santo è evidente un aspetto spesso ignorato: affinché il turismo sia una risorsa fondamentale per i territori da un punto di vista economico e professionale non si può mai fare a meno di gentilezza, accoglienza e senso di ospitalità. Senza questo modo di essere qualsiasi progetto è destinato a naufragare se per turismo s’intende promozione e qualificazione del territorio.

Non a caso in questo numero troverete un approfondimento su Volterra. Non proprio un articolo classico di Itinerari e luoghi con cartina e descrizione del percorso, quanto un punto di vista che cerchi di interpretare l’anima di questo luogo che va molto al di là della bellezza esteriore e della sua antichissima storia. Già perché Volterra è un luogo che ha sviluppato il senso dell’accoglienza grazie a esperienze dolorose come il carcere e il manicomio, ormai chiuso da tempo con la legge Basaglia. Luoghi di fragilità e di emarginazione costituiscono ancora un’opportunità importante perché il senso di ospitalità della Città toscana della Cultura 2022 forse ha le sue origini nella capacità inclusiva della comunità volterrana, sempre aperta verso un’integrazione virtuosa con persone relegate nelle categorie di matti e delinquenti. Basti pensare che l’ex ospedale psichiatrico oggi offre l’opportunità di un viaggio profondo e unico, in un territorio dalla bellezza struggente.

Ancora aria di montagna nell’ambiente incontaminato del Passo Spluga al cospetto delle vette ispiratrici di Goethe e Nietzsche, Carducci e Einstein, per un turismo lento, adatto anche alle famiglie con bambini. Aria di mare invece lungo i sentieri facili e brevi che si snodano sulle coste vulcaniche dell’isola di San Pietro in Sardegna, circondati dal mare blu che abbraccia l’Arcipelago del Sulcis. Da non perdere infine il viaggio austriaco, nella Wipptal dove in una baita antica si vive assieme a una famiglia contadina, si cuoce il cibo nel forno a legna e si dorme nel profumo degli aghi di pino.

Luoghi magici per un’estate di belle scoperte.

Il Direttore

Enrico Caracciolo

Itinerari e Luoghi n.293 (agosto – settembre 2021) è in edicola al costo di € 4,50 dal 28 luglio – ti aspettiamo! Qui trovi invece la versione digitale da scaricare. Buona lettura!

RUBRICHE

ARTE – La rappresentazione della nostra mente

CAMMINO DI DANTE – Un viaggio per rivedere le stelle

BRESCIA – Un gioiello di nome lago d’Idro

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Borghi di anima e di cuore

nelle montagne friulane

LOST IN LOW COST – Parte l’avventura

LIBRI – Novità editoriali

CULTURA – Puccini, il Van Gogh involontario

ITINERARI