Joia: cucina vegetariana stellata è il primo ristorante vegetariano d’Europa ad essere premiato con il prestigioso riconoscimento. Aperto nel 1989, è inoltre l’unico stellato vegetariano d’Italia. In cucina lo chef Pietro Leemann che ha ricevuto l’ambito riconoscimento nel 1996. Tra tradizione e sperimentazione, i piatti di Joia a Milano sono diventati una vera e propria istituzione da ben 25 anni.

Sede in via Panfilo Castaldi 18, location dal design contemporaneo e naturale dove predominano i colori tenui e morbidi. Per lo chef Leemann rinunciare alla carne non vuol dire rinunciare al gusto, ma scoprire nuovi profumi e vivere nuove esperienze omaggiando anche la cucina più tradizionale.

Joia: cucina vegetariana stellata Michelin per una ricerca della natura e della sua trasformazione cercando di comprenderla rappresentandone la vera essenza. Questo è ciò che afferma chef Leeman: “La mia cucina vuole essere una passeggiata leggera in un paesaggio fantastico. Metafisico, surrealista, iperrealista, ma concreto. I piatti sono composti da piccoli contenitori di forma, gusto e colori diversi che si contrastano e si completano. Frammenti di natura”. Lo chef spiega inoltre che ogni piatto che definisce “creazione” ha un titolo che rappresenta un’ idea legata alla stagione, ad un fatto di cronaca, ad un suo pensiero.

I piatti variano così come gli ingredienti. Stagioni e micro stagioni sono portatori di nuovi prodotti e di nuovi piatti. Una vasta selezione di materie prime tutte di origine biologiche, provenienti da orti sinergici, come si legge sul sito del ristorante. I piatti inoltre sono tutti preparati senza uova, mentre molti non hanno frumento o latticini “per maggiore leggerezza ed equilibrio del piatto”.

Una cucina dall’approccio terapeutico grazie al sapiente utilizzo delle materie prime, alla commistione dei sapori e alla resa cromatica. A pranzo si può optare anche per il “Piatto Quadro” ossia una vera e propria opera di mise en place che varia quotidianamente proposto ad un prezzo accessibile ad ogni tasca (30€). Potrete scegliere inoltre, sia a pranzo che a cena, i tre menu degustazione: Zenith (125€), L’enfasi della natura (110€), La scoperta (80€) ovviamente possibile l’abbinamento vini.

Joia: cucina vegetariana stellata dove la presenza dello chef si impone con eleganza e i suoi movimenti sono naturali come l’equilibrio dei piatti che con tutta la sua brigata riesce a creare rendendo ogni singola proposta un’opera di perfezione sensitiva. Olfatto, gusto, vista e tatto. Ogni senso viene coinvolto in un movimento poliedrico e la ricerca che si cela dietro alla proposta del menu è un viaggio spirituale e di senso. Un risultato di consapevolezza servito a tavola con sicurezza. La mente impegnata in un viaggio di sapore, il corpo allietato da un ambiente a tratti metafisico con quel leggero cinguettio musicale che allieta il sottofondo, lo spirito alleggerito da piatti salutari ed equilibrati. Il ristorante Joia è un balsamo, quel quid necessario alle intrepide anime milanesi.

Un viaggio di piacere. Un rapporto osmotico tra mente, sguardo, palato e cibo.

“Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere” Jim Rohn. Nutriti con consapevolezza.

JOIA MILANO