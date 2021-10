In bicicletta partiamo per un viaggio slow e immersivo, sulla pista ciclabile tra Spoleto ed Assisi: ci troviamo nella Valle Umbra, una terra che sembra nata appositamente per dare benessere e serenità ai suoi visitatori, all’insegna di riscoperta e turismo lento… materie prime e buon cibo, borghi medievali incastonati come gemme preziose tra i colli, distese di boschi a perdita d’occhio. L’Umbria è conosciuta come terra di Santi e lavoratori, ma ancora in pochi conoscono uno dei suoi lati più nascosti: quello intimo e lento, adatto a chi vuole scoprirla pedalando!

