Nel cuore di Stoccolma, la capitale della Svezia, si trova un luogo magico che porta i visitatori indietro nel tempo, immergendoli nell’epoca d’oro della musica pop.

Stiamo parlando del Museo dedicato agli ABBA, una destinazione imperdibile per i fan (e non solo) di questo celebre quartetto svedese che ha conquistato il mondo intero negli anni ’70 e ’80.

Questo museo unico al mondo celebra il patrimonio musicale degli ABBA e tutto ciò che ruota intorno a loro offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e al tempo stesso nostalgica.

Gli ABBA hanno avuto un successo senza precedenti nel panorama musicale internazionale, vendendo oltre 400 milioni di dischi e diventando uno dei gruppi pop più iconici di tutti i tempi.

Il nome “ABBA” è un acronimo dei nomi dei membri del gruppo: Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid.

Nel 1974 questi giovani ragazzi svedesi presero d’assalto l’Eurovision Song Contest con la loro canzone “Waterloo”, vincendo la competizione e diventando improvvisamente famosi a livello internazionale. Questo fu solo l’inizio di un’incredibile ascesa in campo musicale.

Gli ABBA si distinsero per la loro musica orecchiabile, i ritornelli accattivanti e gli armonici vocali unici. Le loro canzoni spaziavano tra il pop, la disco e il rock, ma erano sempre caratterizzate da un’energia contagiosa e da testi spesso malinconici, ma al tempo stesso empatici.

Canzoni come “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Take a Chance on Me” e “The Winner Takes It All” divennero inni generazionali, con la loro musica che permeava le radio e le discoteche di tutto il mondo.

Tuttavia, nonostante il loro successo straordinario, gli ABBA decisero di porre fine alla loro collaborazione nel 1982. Agnetha e Björn si separarono, così come Benny e Anni-Frid, e i membri del gruppo intrapresero carriere soliste.

La loro storia è una testimonianza del potere universale della musica e del suo impatto duraturo.

Il sound unico, le melodie incisive e le loro performance indimenticabili hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica meritando quindi un’esposizione a loro dedicata proprio nella città d’origine dell’iconica formazione.

Se siete a Stoccolma approfittatene per farci un salto e conoscere da vicino uno dei fenomeni più incisivi della cultura pop svedese, non rimarrete di certo delusi.

VISITARE IL MUSEO DEGLI ABBA

Il museo intitolato al celebre quartetto era stato ideato nel 2006 per preservare e condividere la storia di questo straordinario gruppo con i fan di tutte le età.

Una vicenda non poco travagliata quella dell’apertura visto che il progetto risale a qualche anno prima, ma causa problemi finanziari vedrà la luce solo nel maggio 2013.

Entrare all’Abba Museum è una vera e propria festa per i sensi.

Ogni sala infatti offre un’esperienza interattiva e multimediale che trasporta i visitatori nell’affascinante mondo di Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid.

Un viaggio cronologico che attraversa ogni fase della loro storia: dagli esordi allo scioglimento del gruppo, un evento che inesorabilmente si intreccia con le loro vicende personali e sentimentali, fino a un approfondimento sulle loro successive carriere da solisti.

Il motto del museo è Diventa il quinto Abba! e qui è davvero possibile farlo attraverso una serie di espedienti multimediali.

Tra questi troviamo una delle esperienze più emozionanti offerte del museo ossia la possibilità di entrare in uno studio di registrazione virtuale, dove si può cantare e registrare una canzone degli ABBA, aggiungendo voci e strumenti per ricreare la propria versione di uno dei loro brani più famosi.

Altrettanto coinvolgente è la parte in cui, salendo su un vero palco, è possibile ballare insieme agli altri componenti seguendo le coreografie che hanno reso famoso il gruppo. La vostra performance la ritroverete addirittura in una sezione dedicata del sito web ufficiale.

Il museo ospita poi una vasta collezione di memorabilia degli ABBA, tra cui costumi originali, dischi d’oro, fotografie e oggetti personali e persino una ricostruzione dei Polar Studios, dove incisero gran parte dei loro brani più famosi.

Si possono ammirare gli abiti di scena indossati dal gruppo durante le loro esibizioni storiche e vedere da vicino i premi e i riconoscimenti che hanno ricevuto lungo la loro percorso artistico.