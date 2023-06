Cosa fare nel Delta del Po ferrarese: i luoghi da visitare

Mi piace sempre dire che Ferrara ha un animo di terra e uno di mare e proprio qui, secondo me, si riescono a cogliere entrambe queste anime, in un viaggio tra storia e natura, ecco cosa fare nel Delta del Po ferrarese.

Il Parco del Delta del Po si divide tra Emilia Romagna e veneto, in un territorio vario e ricco di biodiversità. Il lato emiliano romagnolo si estende su una superficie di oltre 54000 ettari, in cui si possono vedere ambienti ricchi di biodiversità, dalle aree umide alle pinete fino anche ai boschi, incontrando acque salmastre alle acque dolci.

Oggi scopriremo alcuni di questi territori, visitando alcune stazioni del Delta del Po, i luoghi legati al territorio ferrarese.

Cosa fare nel Delta del Po ferrarese: scopriamo le stazioni

La prima stazione che incontriamo è quella confinante con il lato veneto, la stazione di Volano – Mesola – Goro. Un territorio affascinante e ricco di boschi, un territorio perfetto per gli amanti della bicicletta!

Percorrendo la lunga pista ciclabile Destra Po, con i suoi 100 km, potete raggiungere il Castello della Mesola, una delle delizie estensi del territorio che spicca in tutta la sua possenza e da qui deviare fino al Boscone della Mesola. La Riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola rappresenta uno degli ultimi e meglio conservati residui di bosco di pianura, un territorio fondamentale dal punto di vista naturalistico, qui infatti potete incontrare daini e cervi con visite guidate dedicate.

Dal Boscone potete riprendere la vostra biciletta per raggiungere la Sacca di Goro conosciuta per le sue famose (e buonissime) vongole. Potete scoprire il porto, godervi la vista seduti in uno dei ristoranti che si affacciano sull’acqua, oppure potete prendere il traghetto e raggiunge l’Isola dell’Amore, in cui è presente il Faro di Goro ora diventato un hotel e ristorante.

L’abbazia di Pomposa

Vicino a questa prima stazione, si trova l’Abbazia di Pomposa, un gioiello nella natura del Delta del Po ferrarese. Risale ai secoli VI-VII e divenne nel tempo uno dei centri monastici più importanti, ospitando anche figure come Guido d’Arezzo, il monaco che inventò la scrittura musicale basata sulle sette note.

Gli affreschi all’interno della chiesa sono qualcosa di sublime e ricordano molto lo stile di Giotto, vi consiglio assolutamente di visitarla, la prima domenica del mese è anche ad ingresso gratuito insieme al suo museo.

Tra le cose da fare nel Delta del Po ferrarese, non perdetevi anche il parco dell’Abbazia, perfetto per rilassarsi e per incontrare creature fantastiche. Qui infatti potete trovare le splendide sculture realizzate con il legno di recupero trasportato dal mare di Enrico Menegatti: cervi, daini, giraffe, dinosauri, tantissimi animali in legno, che popolano il parco.

Il centro storico di Comacchio

Ecco, infatti, cosa fare nel Delta del Po ferrarese, visitare il centro storico di Comacchio, al seconda stazione del Parco. Comacchio è piccola e graziosa, soprannominata “la piccola Venezia” per essere composta da ponti e canali, questa cittadina porta con se tutta la storia del territorio, un passato ora raccontato all’interno del Museo del Delta Antico.

Un dedalo di canali e ponti in cui conoscere la quotidianità e i colori di Comacchio e in cui gustare il prodotto piccolo per eccellenza: l’anguilla! Magari scoprendo la sua preparazione e storia alla Manifattura dei Marinati.

La seconda stazione comprende anche gli ambienti vallivi a ridosso del centro di Comacchio, come la Valle Fattibello, bellissima da visitare al tramonto e, se siete fortunati, potete incontrare anche i fenicotteri, e le vicine Vallette di Ostellato, perfette per chi vuole fare birdwatching.

Le valli di Comacchio

Il nostro percorso dedicato a cosa fare nel delta del Po ferrarese si conclude proprio nelle valli di Comacchio, un territorio dall’estensione di più di 11000 ettari un luogo che comprende le valli e la Salina di Comacchio. Un luogo dalla fondamentale importanza naturalistica, dichiarata zona umida d’importanza internazionale e zona di protezione speciale per la conservazione degli uccelli.

Sono tutti percorsi in cui terra e acqua convivono, in cui la natura è la vera padrona e noi visitatori possiamo solo conoscerla, silenziosamente, apprezzando la sua diversità.

Un ultimo consiglio dedicato a cosa fare nel Delta del Po ferrarese è quello di scoprire questo territorio in bici, entrando in contatto con la natura.

Da qui ci avviciniamo a Ravenna, un territorio splendido che racconta altre storie e conserva altre bellezze naturali.

Buona visita!