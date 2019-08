Crociera: le sette destinazioni top dell’estate 2019

L’estate è mediterranea, soprattutto per gli italiano che vanno in crociera. A confermarlo è l’indagine condotta dall’Osservatorio Ticketcrociere: nel periodo giugno-settembre 2019 le prenotazioni per gli itinerari che hanno protagonista il mar Mediterraneo sono l’80% del totale. Di queste, il 52% sono nel Mediterraneo occidentale e il 20% in quello orientale. Lo scorso anno, l’area era stata scelta dal 74% dei passeggeri italiani.

Cresce anche il numero dei passeggeri che hanno prenotato nel periodo giugno-settembre tramite l’agenzia Ticketcrociere: dai circa 7.200 del 2018 ai quasi 9mila del 2019, il 25% in più; un indice di crescita superiore all’aumento generale del numero di crocieristi nell’anno in corso.

Per l’estate 2019, al terzo posto tra le destinazioni c’è il Nord Europa al 12%. Per uscire dal Vecchio Continente si arriva alla quarta posizione, occupata dai Caraibi con il 4% delle preferenze. Seguono, con percentuali piuttosto basse, le crociere oceaniche (0,8%); gli itinerari alle Canarie (0,5%); le rotte in Oriente (0,5%).

Mediterraneo occidentale

Tra le destinazioni più gettonate Ibiza e Palma di Maiorca alle Baleari, Marsiglia e Cannes in Francia, Ajaccio in Corsica, Barcellona, Valencia e Tarragona in Spagna, la capitale di Malta La Valletta.

Mediterraneo orientale

Non tramonta il fascino della Grecia classica e delle sue spiagge con Mykonos, Katakolon, Atene, Corfù, Santorini, Argostoli. Spopola la croata Dubrovnik, anche grazie alle location della celebre saga Game of Thrones; in Croazia è molto richiesta anche Spalato. Già famosa per le spiagge, ha ottime prospettive di crescita nel settore crociere la meta balneare albanese di Saranda, che ha raddoppiato la movimentazione rispetto al 2018. Tra le new entry più interessanti c’è la montenegrina Kotor, che registra un + 50%.

Nord Europa

Per gli amanti della natura incontaminata e delle temperature non troppo alte in estate c’è il Nord Europa. Oltre ai porti tedeschi di Kiel, Amburgo e Warnemünde, le destinazioni preferite dai crocieristi per l’estate 2019 sono Stoccolma, San Pietroburgo, Copenaghen e Tallinn.

Caraibi

Scelti d’estate dal 4% degli italiani, molto meno che d’inverno, i Caraibi hanno la loro protagonista indiscussa: Miami. Considerata la capitale mondiale delle crociere, la città della Florida è sicuramente la destinazione preferita dai passeggeri italiani ai Caraibi, che spesso vi soggiornano per un pre o un post crociera per visitare Miami Beach, il quartiere Art Deco, il mercato di Bayside o fare il tour delle Everglades, a sud, zona paludosa tra le più antiche al mondo.